O krásu teď nejde. Náš fotbal musí přinášet hlavně body, říká ústecký kouč

„Samozřejmě není dobře, že jsme doma nevyhráli, protože ostatní týmy nám budou odskakovat, ale je vidět, že každý bod je důležitý. Teď nemůžeme slavit ani propadat panice, zajímá nás až stav po 30. kole. A náš cíl jednoznačný, zachránit 2 .ligu jakkoliv,“ burcoval ústecký záložník Jan Martykán.

Ústí je po nekompletním 18. kole čtrnácté, bodově je na tom stejně jako patnácté Vítkovice, ovšem má lepší skóre. Na aktuálně třinácté Táborsko však ztrácí už pět bodů.

„Teď pojedeme do Znojma a budeme se snažit tam vyhrát. Chceme udělat všechno pro to, abychom se co nejdříve zachránili. Když budeme táhnout za jeden provaz, podaří se to,“ věřil na klubovém webu brankář Petr Vašek, zimní posila Ústí.

Hned při své premiéře se zkušený gólman vytáhl několika skvělými zákroky a pomohl týmu k zisku bodu. Nejvíc práce měl asi s trestným kopem svého bývalého spoluhráče Tomáše Čelůstky. „Žádné hecování mezi námi neproběhlo, já na to moc nejsem, už jsem starší střevo. Ale kdyby mi dal gól, tak bych to s ním asi nevydržel,“ usmíval se Vašek.

Ústí bojovalo, jenže nervozita ho svazovala. „Měli jsme tlak, ale šanci jsme si nevytvořili ani jednu. Bylo to jen po vápno, chyběla tomu lepší finální fáze, nedostávali jsme se ani moc do centrů a pak tam byl vpředu Saša Jakubov osamocený. Chtělo to větší tlak do brány, ale my branku pořádně ani neohrozili,“ viděl Martykán, jenž po delší pauze začal zápas v základní sestavě.

„Jsem po dlouhé době konečně zdravý a příprava se asi povedla. Jsme vyrovnaný tým a všichni tu musíme dokazovat, že do sestavy patříme. Jsem rád, že jsem v základu začal, uvidíme, jak dlouho tam vydržím. Ale samozřejmě důležité jsou hlavně výsledky, ne nějaká osobní statistika.“

Z týmu, který v zimě prošel docela zásadní obměnou, má Martykán dobrý pocit. „Trošku jsme potrénovali, myslím si, že fyzicky jsme na tom teď líp. Tréninky jsou intenzivnější, což bylo podle mě vidět i ke konci zápasu s Pardubicemi, od nějaké 75. minuty jsme soupeře přehrávali, měli jsme více sil.

A povedly se posily. Gólman Vašek zachytal výborně, Saša Jakubov určitě začne dávat góly, pokud od nás dostane míč. I mladý Drame vypadá hodně dobře, mohl by nám na jaře po moct,“ věří kreativní středopolař.

Teď má Ústí před sebou hodně těžkou sérii. Představí se na hřišti sedmého Znojma, pak u lídra v Opavě a doma vyzve páté České Budějovice, s nimiž se bude hrát netradičně v sobotu 31. března v 10.15. Zápas totiž bude vysílat ČT sport.

„Musíme získat co nejvíce bodů i za cenu toho, že náš fotbal nemusí vypadat dobře na oko. Na podzim hráli kluci pohledný fotbal a z osmi zápasů udělali třeba jen bod. Nám teď na prvním místě nepůjde o krásný fotbal, ale o styl, který nám přinese body,“ říká ústecký trenér Aleš Křeček.

„Po zápase s Pardubicemi měli kluci hlavy dole, protože nevyhráli, ale já jim říkal, že k tomu není žádný důvod. I ten bod může být v konečném součtu důležitý. Je před námi další zápas, ve Znojmě to bude určitě jiné. Musíme předvést svůj nejlepší výkon a uvidíme, na co to bude stačit.“