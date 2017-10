Zastavit ústeckou houpačku, takový je cíl obránce Pimpary

Ústí sice prvoligistu potrápilo, ale vypadlo a sérii bez vítězství natáhlo na šest zápasů. V nich získalo jediný bod. „Musíme si hlavy nastavit trošku pozitivněji. A dobrý výkon z poháru by nám k tomu mohl pomoct. Vyšly nám pěkné kombinační akce, kluci to odmakali, byli poctiví,“ ocenil ústecký trenér Jiří Skála.

Kádr na papíře vypadá slušně, ale v tabulce se tahle kvalita nezrcadlí. Zatím. „Taky si říkáme, že máme dobrý tým. Ale už to musíme přenést na hřiště,“ velí zkušený Pimpara. „Oživit hru, vytvářet si víc šancí, proměňovat je. A nedostávat laciné góly, protože pak už nejsme schopní na to reagovat a klesne nám sebedůvěra. Soupeři naše chyby trestají, my ty jejich ne.“

Průměr 1,2 vstřeleného gólu na zápas není nic, co by trenéra Skálu uspokojilo. Zvlášť když chce razit atraktivní styl, který by zvedal fanoušky ze sedaček. „Trápíme se v koncovce, góly nedáváme, na to se musíme zaměřit,“ nabádá Skála. „Musíme to zlomit vůlí, obětavostí, bojovností.“ Chybí střelec, Pilík s Richterem jsou v ústeckém týmu nejlepší s dvěma zásahy.

Jde už o boj o záchranu? „Ještě si to neříkáme, i když je už třetina soutěže. Zbývá šest kol do konce podzimu a já věřím, že ještě nějaké body uhrajeme a budeme mít aspoň minimální klid na zimní přípravu,“ představuje si Pimpara.

„Samozřejmě, že naše postavení se nelíbí vedení ani fanouškům, chápu je. Ale kdybychom věděli, čím to je, změníme to. Parta je fajn. Příčiny hledáme, už jsme měli sezení na stadionu. Trápí mě to. Už od mého zimního příchodu moc nebodujeme.“

V pátek dorazí Žižkov, který po abdikaci trenéra Davida Vavrušky převzal Bohuslav Pilný. Zápas vypukne v 18 hodin. „Nějaký impulz přinese, ale my jsme připravení, že přijedou s motivací nového trenéra,“ nebojí se Skála, který si během pauzy odskočil k reprezentační dvacítce, kde pracuje coby asistent. „Pro mě je to odreagování a hráči si aspoň odpočinuli, že jsem na ně pořád neřval,“ pousmál se Skála.