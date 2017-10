Bolt fotbalista? Snít se musí. Ferguson je pro, Dortmund zve na testy

Nejlepší sprinter dějin je sice v atletické penzi, ale nemusí to být konec všem sportovním tužbám. Bolt chce hrát profesionálně fotbal. Ba co víc, on nejen chce - on je přesvědčený, že to může zvládnout.

„Je to můj osobní cíl,“ řekl jako čestný host Velké ceny USA formule 1. I jemu, který zvládal „nemožné“ a dělal si dobrý den ze stopek, je zřejmé, jak to celé zní. „Jenže mně je fuk, co si lidi myslí. Nebudu si lhát, nebudu hloupý. Nehodlám se ztrapňovat. Ale chci to zkusit.“

Ferguson: Dej se do kupy

Uběhlo již téměř čtvrt roku od chvíle, kdy mával dojatým fanouškům na londýnském Olympijském stadionu a pak, v místnosti napěchované novináři, ohlásil očekávané: konec. Jenže Bolt je stále mladým třicátníkem. Uzavřel kariéru fenomenálního atleta, nikoli život.

Fotbal jej vždy bavil, vzbuzoval v něm vášeň. I když s ním smýkala centrifuga opakujících se dotazů, přišla-li otázka na jeho milovaný Manchester United, většinou zjihl. Za United si měl ostatně zahrát těsně po mistrovství světa v Londýně exhibici, ale svůj poslední šampionát končil zraněný, na ovál padl se zraněným stehnem.

„Pořád mě to trápí. Ale už za dva týdny bych mohl začít trénovat a dostávat se zase do formy,“ pronesl a již nemyslel na ukrajování setin, nýbrž na kličky a góly.

FANOUŠEK UNITED. Usain Bolt v roce 2012 v Manchesteru na stadionu Old Trafford se se svými třemi medailemi z olympijských her v Lonýně.

Znak Manchesteru United v tom samozřejmě dál hraje roli. U kouče Joseho Mourinha nepočítal s tím, že by ho v sezoně uhnal na telefonu, ale Alexi Fergusonovi se dovolal. Co mu klubová legenda odvětila? „Dobrá, dej se do kupy a uvidíme, co z toho bude,“ tlumočil Bolt.

Celé to zní jako rozverné karibské žertování. To sice náleželo k rekordmanově imagi, ale zároveň v posledních letech stárnul, dospíval, vážněl. Gesta mířila kolikrát spíš k fotografům a kameramanům; v rozhovorech Bolt čím dál častěji zmiňoval sílu svého odkazu, hovořil o hledání inspirace u legend formátu Muhammada Aliho.

Kam to celé povede?

Nyní je „volný“. A tak sní. „Pokud existuje něco, co jste vždycky chtěli udělat, proč to nezkusit? Uvidíme, kam to celé povede,“ líčil. „Tohle je nová kapitola mého života. Sen.“

Krom vazeb na klub z Manchesteru je mu blízká rovněž Borussia Dortmund - přes Boltova osobního sponzora Pumu. I tenhle německý velkoklub už mu nabídl možnosti zatrénovat si s profíky.

Zranění to zatím brzdí, odpočinek ale nepotrvá věčně. „Říkali, že pozvánka stále platí,“ uvedl Bolt.

Je celkem jednoduché si představit, jak výtečná reklama to může být, když na trávník vedle fotbalových ikon pustíte čahouna z Jamajky, jenž přesprintuje i ty nejrychlejší muže v kopačkách.

Je poměrně dost složité uvěřit, že by z celé akce mohlo být něco více. Na druhou stranu ovšem mluvíme o člověku, který zvládl to, co před ním nikdo jiný na světě. A snít se má, ne?