Boltův fotbalový sen žije. Austrálie se ptá: Bude to trhák, nebo cirkus?

Protože tohle už tu bylo. Jednou, dvakrát, třikrát...

Jako sprinter překopal lidské představy o rychlosti. Získal osm olympijských zlatých medailí. Jeho světové rekordy s největší pravděpodobností zapadají prachem, tak neotřesitelně působí.

Ale on chce kariéru novou, fotbalovou. Momentální stadium: šestitýdenní zkouška v týmu Central Coast Mariners, účastníkovi nejvyšší australské soutěže. Podle hesla, že když to nevyšlo v Evropě či v Africe, je na řadě Oceánie.

„Prosím, ať to nemyslí vážně. Pokud ano, naše fotbalová liga se promění v cirkus." Simon Hill, komentátor Fox Sports

„Máme tu klub, který je ochotný přijmout sportovce připraveného splnit požadovaná kritéria. Za zkoušku žádné peníze nepožadujeme. Pokud by ale získal smlouvu, pak už ano,“ uvedl Tony Rallis, Boltův agent pro Austrálii. Rovněž Ricky Simms, jeho zástupce číslo jedna, tuhle misi „plně podporuje“.

Což se nedá říci o každém.

Euforické hlasy totiž na nejvzdálenějším z kontinentů vyvažují skeptici. Ti, co si připadají, že se fotbal - stylově v Austrálii - staví na hlavu. „Pokud je to marketingový tah, bezva. Ale pokud to myslí vážně... Ne, prosím, ne. Tenhle chlapík, jakkoli brilantním atletem byl, prostě není profesionální fotbalista,“ řekl Simon Hill, komentátor Fox Sports.

„Třeba je šikovný, ale tímhle z A-League uděláme cirkus, vtip. Nepotřebujeme ho. Pokud chceme přivést hvězdy, ať jsou jimi opravdoví fotbalisté.“

Celé to je ve stadiu tvrzení proti tvrzení. Zastánci sportovní logiky namítají, že ani božsky rychlý chlapík přece nemůže začít hrát profesionálně fotbal jen proto, že si s oblibou ve volném čase začutá. Proti nim je víra člověka, který na dráze ošálil zdánlivě neošálitelné - tak proč by se mu to nepovedlo znovu?

Proti Boltovi spíš mluví cosi jiného. Dosavadní zkušenosti.

Seznam jeho fotbalových zkoušek je totiž pořádně dlouhý. Zatrénoval si s milovaným Manchesterem United, pak vyměnil anglický velkoklub za německý. I v Borussii Dortmund šlo o epizodku, byť mu hvězdný Pierre-Emerick Aubameyang, tehdy eso BVB, vzkazoval: „Těším se na tebe, kámo!“

Jenže fakta jsou někdy nemilosrdná: zrovna Aubameyang v roce 2013 při tréninkovém sprintu na 30 metrů vyvinul o setinu sekundy větší rychlost než Bolt při historické stovce za 9,58. Přeloženo - ani rychlost není samospásná. A o tom, že to Aubameyang a stovky a tisíce dalších profesionálů zároveň umí lépe s míčem, snad nepochybuje ani největší Boltův fanoušek.

Po „hostování“ u gigantů přešel Bolt níže. Loni v létě oficiálně ukončil kariéru atletickou, od té doby stihl tři štace na třech kontinentech. V norském Stromsgodset IF překvapili mančaft tím, že ohlásili „pekelně rychlou posilu“; bylo z toho pár fotek a zábavné články. Pak si zatrénoval v Jižní Africe s Mamelodi Sundowns FC. Nyní je v Austrálii.

Boltova fotbalová vášeň byla chvílemi až hmatatelná. Klidně i před velkými finále mu oči jiskřily, když komentoval dění na trávnících. Samozřejmě nechyběl v neděli na finále mistrovství světa v Moskvě. Také na jeho webu, byť poněkud neaktualizovaném a s lehce chaotickým pořadím zpráv, se v úterý hlavní čtyři záležitosti týkaly fotbalu.

„Pokud se na něj dám, pravděpodobně budu mít za cíl 20 gólů za sezonu. Prostě si stanovím mety a pracuju. Protože vím, kudy na vrchol,“ říkal loni v Malajsii.

Ach ano, zázrak z Jamajky v sobě vždy kombinoval vizionáře a snílka. Ale některé překážky (nejspíš) neoběhne ani on. „Může třicetiletý sprinter začít hrát bundesligu či Premier League? Realisticky viděno, tohle je trochu moc,“ řekl agent Simms loni pro Daily Star. „Vím, že by mi Usain asi jednu vrazil, když řeknu, že si nezahraje Ligu mistrů. Ale nezdá se mi, že by pro něj v této fázi života bylo motivací trénovat někde v dešti s béčkem Manchesteru.“

Austrálie aspoň zní jako úkrok kýženým směrem: příjemné klima, soutěž bez hvězd. I tak ale má nejlepší atlet historie k fotbalové profesionální premiéře daleko.