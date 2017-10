„Pohodlní milionáři“ z USA nejedou do Ruska. Neomluvitelné, řekl trenér

Mimochodem, američtí fotbalisté mohli souhrou příznivých výsledků postoupit i přes porážku, ale ostatní týmy jim „nepomohly“.

První Mexiko totiž podlehlo Hondurasu a Panama dala rozhodující branku Kostarice dvě minuty před koncem. USA tak ze čtvrtého místa, které by je poslalo do baráže proti Austrálii, spadly na předposlední pátou příčku. Což se rovná katastrofě.

Jak to funguje? Systém kvalifikace zóny CONCACAF V prvním kole hraje 14 týmů s nejnižším koeficientem (např. Bahamy, Curacao, či Barbados) systémem doma-venku. Sedm vítězů postupuje do druhého kola, kde se utkává deset dvojic. V této skupině se letos objevila například Kanada nebo Guatemala. Do třetího kola postupuje deset celků, které se připojují ke dvěma týmům, které mají v americké zóně CONCACAF sedmý a osmý nejlepší koeficient. Dál jde vítězná šestice. Ve čtvrtém kole se hrají tři skupiny po čtyřech a v akci už jsou nejlepší celky (Kostarika, Mexiko, USA). Američané postoupili z první příčky skupiny s Trinidadem a Tobagem, Guatemalou a Svatým Vincecem a Grenadinami. Nejlepší dvojice z každé skupiny jde do finálního „Hexagonu“, ze kterého na MS postupují tři nejlepší týmy a čtvrtý míří do baráže proti asijskému soupeři.

„Měli jsme to ve vlastních rukách. Zbabrali jsme to, je to neomluvitelné,“ hlesl zklamaně trenér Bruce Arena. „Dostat nás tam byla má práce.“

Šestašedesátiletý kouč, člen americké fotbalové Síně slávy, převzal reprezentaci s tímto cílem po Jürgenu Klinsmannovi. Ten tým dostal ze čtvrté kvalifikační skupiny zóny CONCACAF do závěrečné páté, což je vzhledem k soupeřům povinností (viz box). Avšak tam Američané na úvod podlehli Mexiku i Kostarice a Klinsmanna po pěti letech ve funkci vyhodili.

Arena, jenž USA dovedl na mistrovství světa v roce 2002 do čtvrtfinále, tedy k dosud největšímu úspěchu, ztrátu zachránit nedokázal. V prvním duelu fotbalisté deklasovali 6:0 Honduras, nicméně poté znovu zapadli do průměru – remíza v Panamě, s Mexikem... Červencové vítězství v Gold Cupu, šampionátu severoamerických, středoamerických a karibských týmů, věstilo naději, která ale velmi záhy vyhasla.

„Jste jenom parta pohodlných, potetovaných, podprůměrně hrajících milionářů,“ obořil se na americký výběr bývalý reprezentant Alexi Lalas. Současného analytika televize Fox Sports namíchly záříjové výsledky: Spojené státy doma prohrály s Kostarikou a v Hondurasu horko těžko vydřely bod.

„Vaše fotbalová generace dostala všechno. A všechno jste promarnili,“ dál kritizoval Lalas ještě před závěrem kvalifikace. Nešetřil nikoho, od velezkušeného gólmana Tima Howarda („Měl bys konečně něco chytit.“), přes Clinta Dempseyho („Jsi legenda, ale teď musíš být i lídr“) i útočníka Jozyho Altidora („Tohle je tvá nejlepší forma? Pořád nejsi dost dobrý“).

Další propadáky Kdo ještě nepojede na mistrovství světa? Nizozemsko

Bosna a Hercegovina

Wales

Ukrajina ( přehled evrop. základních skupin )

Chile

Paraguay

Ghana

Kamerun

Nevynechal ani mladou hvězdičku Christiana Pulisice, jenž v devatenácti letech válí za německý Dortmund. „A mimochodem, ti, o nichž jsem nemluvil, si ani nezaslouží zmínku. Včetně tebe, zázračný chlapče.“

Ostrá slova měla zřejmě posloužit jako motivace, která zafungovala jenom napůl. Pulisic a spol. zdolali 4:0 Panamu, která však díky vítězství v závěrečném kole a americké blamáži poprvé okusí atmosféru mistrovství světa.

„Měli jsme tam jet my a já za to beru plnou odpovědnost,“ prohlásil Arena, kterého historický neúspěch nejspíš bude stát místo. Na druhé angažmá u národního týmu bude chtít co nejrychleji zapomenout.