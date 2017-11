Urošovy zkraty. Výborně hodnocený stoper Radakovič vyrábí hloupé penalty

Také sudí Julínek o víkendu nemohl jinak, když srbský zadák v nastavení prvního poločasu zcela ne pochopitelně, zbytečně srazil k zemi záložníka Bohemians Maška. Podobné netaktické, ba přímo hloupé zákroky předvedl také v Karviné a proti Liberci, jemuž však rozhodčí pokutový kop upřel.

Jsou to podobné případy. Ve všech třech zvolil Radakovič zbytečné riziko a do soubojů uvnitř vápna vletěl netakticky s příliš velkou intenzitou. Ve 2. kole proti Liberci v 90. minutě za stavu 2:1 na hranici pokutového území zboural ve vzdušném souboji Voltra, zasáhl přitom i míč, ale penalta se pískat měla. Ovšem nepískala a Sigma výhru udržela. Identický faul předvedl v 7. kole v Karviné, kdy ve vzduchu v šestnáctce zbořil Ramireze, a tentokrát už z toho penalta byla. Olomouc však vyhrála 5:3, a tak se zákrok Radakoviče nepitval.

V minulém kole proti Bohemce zase v šestnáctce sestřelil Maška, který stejně jako Ramirez či Voltr nemohl ohrozit olomouckou bránu. Míč si dokonce daleko předkopl. O penaltě však nebylo pochyb.

Třiadvacetiletý obránce hrál zápas blbec, který se občas nevyhne nikomu. V úvodu pokazil pár přihrávek a už se to s ním vezlo. Blikancem na konci půle to vyvrcholilo. Emotivnímu Radakovičovi pomohlo snad modlení - klokan Kabajev z penalty branku minul a Olomouc si odvezla cenný bod.

Radakovič věděl, že hrál špatně. Když pokazil míč, mával rukama, kopal kolem sebe nohama: Co jsem to provedl! „Je to klasická horká hlava. O poločase bylo v šatně trošku divadlo, ale pak jsme ho dostali do pohody. Utkání se mu moc nepovedlo, ale na špatný výkon má samozřejmě právo. Podržel nás hodně v ostatních zápasech a pořád platí, že je to pro mě jeden z nejlepších stoperů v lize,“ zastal se ho záložník Jakub Plšek.

Od reportéra MF DNES dostal Radakovič nejhorší možnou známku - za pět. A schytal to také od experta ČT Josefa Němce, bývalého ofenzivního hráče: „Takové těžkopádné obránce jsem měl rád.“

Pokud byste Radakoviče hodnotili jen na základě zpackaného zápasu na Bohemce, mohli byste získat stejný dojem jako Němec. Ale pozor, opak je pravdou. Radakovič patří k nejdynamičtějším stoperům v lize. „Uroš je velmi dynamický, má dobrou rozehrávku,“ přikývne olomoucký brankář Miloš Buchta.

A pravdu má spíše Plšek, když o svém spoluhráči uznale mluví jako o jednom z nejlepších stoperů soutěže. Žádný jiný střední obránce nemá lepší průměrnou známku (2,12) než bývalý srbský mládežnický reprezentant. Je čtvrtý nejlepší v lize. Stejné číslo si drží jen jeho stoperský parťák Václav Jemelka.

Zkrátka si vybral slabší chvilku. Zatím se totiž Radakovič vyhýbá výkonnostním výkyvům, které jej od příchodu do Olomouce z italské Boloně srážely. Trenér Sigmy Václav Jílek ho však dokázal před sezonou dostat do pohody, pomohla i změna stravování, dieta a shození deseti nadbytečných kilogramů.

„Když jednou hráč prokáže vysokou výkonnost, je pak i na trenérovi, aby ho na ni vrátil,“ měl Jílek s horkou balkánskou hlavou trpělivost a odměnou mu je pilíř defenzivy, který Olomouci výrazně pomohl na druhé místo v tabulce po 13 kolech.

Nesmí však mít ty své zkraty, byť dostal zatím jen dvě žluté karty. A občas si počínat v soubojích diplomatičtěji. I když to, že je válečník, který nesnáší porážky, je plus. Pouze to chce mít emoce více pod kontrolou. Protože jinak je Radakovič typ moderního rychlého stopera, jenž umí velmi dobře rozehrát.