Od srdce děkuju. Na Radakoviče nezanevřeli fanoušci ani trenér Sparty

Udělal chybu, kterou už nikdo nedokázal napravit, a Sparta vypadla z pohárové kvalifikace.

Srbský stoper po čtvrtečním duelu se Suboticí prožíval chmurné období. Na hřišti vyřazení obrečel, trápil se, věděl, že nebýt jeho zkratu, tým by měl šanci na postup.

On, posila z Olomouce, který je ve Spartě jen pár týdnů. Zvládne po takovém startu ustát napětí a tlak v největším českém klubu?

V neděli už byl zase v sestavě, Sparta v lize porazila Slovácko 1:0. „Je dobře, že jsme to zvládli, uhráli tři body. Ukázali jsme charakter,“ poznamenal čtyřiadvacetiletý čahoun.

Jak se vám osobně do zápasu šlo?

Deset patnáct minut jsem byl nervózní. Co se stalo, byl hrozné zklamání. Děkuju fanouškům, že mi pomohli. Skandovali moje jméno. Je to neuvěřitelný. Děkuju a můžu slíbit, že za tenhle rudý dres budu bojovat, jak jen to půjde.

Překvapilo vás, že vás fanoušci podrželi?

Ano, hodně mě to překvapilo. Ze srdce děkuju, pro mě neuvěřitelný.

Čekal jste, že bude mít důvěru i od trenéra?

Trenér mě podržel, děkuju mu. Je tady obrovská konkurence, všichni makáme a já jsem teď víc šťastný, že trenér vybral mě. Budu se snažit, abych nezklamal, budu se snažit dát týmu všechno.

Měl jste s trenérem Ščasným pohovor?

Mluvil ke všem, kluci v kabině mě podrželi. Říkali, to se stává, to je fotbal. Vyhráváme jako tým, prohráváme jako tým. Jsme tady jako jedna rodina. Spoluhráčům moc děkuju.

Jak jste dny po vyřazení v poháru strávil?

Bylo to těžké, dva dny jsem nespal. Je mi z toho těžko, smutně, vypadli jsme, všem se omlouvám. Ale bohužel, stalo se. Musím jít dál.