Radakovičovi návrat do Olomouce nevyšel: Výkon se nám nepovedl

Návrat na olomoucký stadion vám zhořkl. Proč?

Před zápasem jsem cítil malinko emoce, ale jsem profík. Výkon se nám nepovedl, aspoň jsem viděl spoustu kamarádů. Věřím, že Sigma se dostane v tabulce nahoru, protože tam patří. S fotbalem, který předvádí, nemají dole co dělat.

Mohl jste zabránit Nešporovi v gólové teči?

Byl jsem blízko něho, nevím, jestli to nebyla náhoda, jestli to chtěl takhle fakt tečovat. Dostáváme laciné góly.

Prohráli jste podruhé v řadě, navíc na půdě předposlední Olomouce po špatném výkonu. Jak je to možné?

Prvních dvacet minut jsme měli zápas pod kontrolou, pak jsme ztráceli lehké míče ve středu pole, výkon Olomouce vyrostl, měli brejk, dovolili jsme jim hodně šancí. Druhou půli jsme zkusili utkání otočit, bohužel se to nepodařilo. Musíme jít dál, pracovat. Máme reprepauzu, dáme se do kupy.

Ani ve druhé půli jste si nevytvořili mnoho šancí. V čem byl problém?

Musím pochválit Sigmu, dobře se na nás připravila, kvalitně bránila. My jsme ale ztratili hodně míčů ve středu pole, oni mají rychlé hráče jako Falta a Zahradníček. Nesmíme dovolit takové brejky.

Tolik vám chyběl potrestaný záložník Stanciu?

Samozřejmě, je nadstandardní hráč. Ale my jsme Sparta a utkání musíme zvládnout i bez jednoho důležitého hráče.

Na druhé straně po veletoči mohl hrát záložník Falta. Řešili jste to?

Vůbec. My musíme vyhrávat každé zápasy a neřešíme, jestli soupeři bude jeden hráč hrát, nebo ne. Falta je výborný fotbalista, ale téma to nebylo.

Nepodcenili jste Olomouc?

Myslím, že vůbec. Hrají výborný fotbal a body neodpovídají její hře. Hráli evropské poháry, zvednou se, mají kvalitu.

Během zápasu jste strčil do spoluhráče Kangy. Chtěl jste ho vyhecovat?

Chtěl jsem probudit mančaft, aby se něco stalo. Nepodařilo se.