KOMENTÁŘ: Kvalita pod cenou. Patnáct milionů za Radakoviče je málo

Bez šesti centimetrů dvoumetrový stoper je odchovancem Crvené zvezdy Bělehrad. Po Plavšičovi, Kangovi a Rističovi je Radakovič čtvrtým sparťanem, který největším srbským klubem a vítězem Poháru mistrů evropských zemí, předchůdce Ligy mistrů, z roku 1991 prošel. Ještě v dorosteneckém věku zamířil do Proleteru Novi Sad, v druhé nejvyšší soutěži v Srbsku se adaptoval na dospělý fotbal. V osmnácti odešel do Boloně, hrával za juniorku. Půl roku hostoval v Navaře, kde sbíral starty v druhé lize i italském poháru. V létě 2015 odešel na hostování do Olomouce. Od chvíle, kdy naskočil do třetího kola, chyběl jen v jednom utkání kvůli trestu za žluté karty. Po sestupu zůstal a v dalším roce pomohl k návratu mezi elitu. V nedávno skončeném ročníku mu chybělo jen třicet minut k tomu, aby odehrál všechny minuty. Kvůli vyloučení za ruku v pokutovém území však nesmí nastoupit do úvodního duelu nové sezony. Radakovič je ve Spartě třetím novým hráčem během letního přestupového období, už dřív přišli brankář Milan Heča ze Slovácka a ghanský útočník Benjamin Tetteh z Bohemians. Navíc do přípravy vzala deset hráčů, kteří hostovali v jiných klubech: Vukadinoviče, Čiviče, Holzera, Pulkraba, Havelku, Wiesnera, Mandjecka, Chvátala, Néstora a Daa. (min)