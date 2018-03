Olomoucký válečník Radakovič velí: Musíme pracovat ještě tvrději

„Blokoval jsem střelu. Ale asi to bolelo,“ omlouval se parťákovi.

I díky tomuto zákroku ovšem Sigma udržela čisté konto a cenné vítězství 1:0. Buchtův náhradník Michal Reichl patnáct minut v brance zvládl, musel řešit jen dva centry.

„Chtěli jsme mu pomoct, dvakrát vyboxoval míč výborně. Musím ho pochválit. První nula,“ usmíval se Radakovič. Proti předposlednímu Slovácku se třetí Olomouci vůbec nedařilo, ale právě výkon stoperské dvojice Radakovič - Jemelka, kteří jsou podle známek reportérů MF DNES vůbec nejlépe hodnocenými středními obránci soutěže, dal Hanákům možnost nervózní zápas zvládnout.

„Z jedné chyby jsme vstřelili gól. Musím pochválit svůj mančaft, že jsme tvrdě pracovali do obrany, uhájili nulu a tím vyhráli zápas,“ radoval se Radakovič.

„Uroš pracoval do defenzivy výborným způsobem, oba stopeři,“ chválil je trenér Václav Jílek.

Radakovič byl zase ve svém živlu. V očích temperamentnímu Srbovi plál oheň bojovníka, a když k tomu přidá maximální koncentraci, má v něm Olomouc mimořádného stopera. Jako proti Slovácku - vyhrával souboje, konstruktivně rozehrával.

„Byl to hodně těžký zápas i kvůli počasí, ale musím pochválit Slovácko, odehrálo skvělý part. Překvapilo mě. Když budou takhle pokračovat, zůstanou v lize,“ ocenil soka. „My musíme být pokorní, nemít hlavy nahoře a pracovat ještě tvrději, protože se musíme zvednout a hrát líp.“

Sigmě nešla kombinační hra, o to důležitější bylo, že ji vzadu drželi stopeři. „My jsme jen kopali dlouhé míče, nevím proč. Oni si to sbírali a útočili na nás, my jsme třicet minut pouze bránili,“ uznal Radakovič. „Pokud chceme vyhrávat zápasy, musíme podržet balon a dát druhý gól. Nedařilo se nám, musíme víc trénovat.“

Ve 23 letech dozrál v pilíř týmu, čemuž prospělo i to, že se naučil perfektně česky. „Všechno komunikujeme v češtině,“ přikývne Jemelka. „Uroš je temperamentní povaha i na tréninku, tohle v sobě má. Ale zase on i tím, že se takhle dokáže vyburcovat, podává skvělé výkony. Občas je potřeba ho spíš povzbudit než uklidňovat.“

O dva roky mladší Jemelka našel v bývalém obránci Boloně či CZ Bělehrad vzor, od kterého se dá dost odkoukat. „Na to, jak je Uroš mladý, má hodně odkopané. Byl v Itálii, má dost zkušeností. Já se vedle něho učím,“ podotkl. „S Urošem si hodně rozumíme, zajišťujeme se. Když se jednomu nedaří, pomůže druhý. Podporujeme se.“

Radakovič už vyhlíží nedělní šlágr o druhé místo na Slavii, který hodně napoví o šancích Sigmy v boji o evropské poháry. „Jsme tam my, Slavia, Sparta a Liberec,“ jmenuje konkurenty. Po pohárech prahne.

„Jsme nahoře. Bylo by divné, kdybychom mluvili o středu tabulky. Máme možnost, máme dobrý kádr, jsme připravení a nevím, proč bychom neměli o takový cíl bojovat,“ vyhlásil před startem jarní části.

SOUBOJ VE VÁPNĚ Plzeňský útočník Tomáš Chorý (třetí zprava) chytá rukama při náběhu olomouckého Uroše Radakoviče.

Prohlásil, že první tři jarní kola naznačí, kdo se přiblíží pohárům. Sigma remizovala s první Plzní, padla v Brně a udolala Slovácko. Nepůsobí tolik nebezpečně jako na podzim, ale pokud zůstane vzadu kompaktní, počítat se s ní musí.

„Nedá se to srovnat s tím, jak to bylo před dvěma lety. Ale už tehdy po nás trenér chtěl to stejné - hodně presinku, náběhové aktivity, normální evropský fotbal. Jen my jsme to pochopili malinko pozdě. Ale dobře, že jsme to vůbec pochopili, a na podzim jme už ukazovali, jak budeme hrát a jak se chceme prezentovat,“ těší Radakoviče herní tvář, kterou Olomouc pod Jílkem získala. „Musím trenéra i realizační tým pochválit, dělají dobrou práci. Musíme pokračovat dál a věřit jim.“

Jílek má zásadní podíl na tom, že Radakovičova výkonnost už není tolik kolísavá. Tvrdí, že když jednou hráč prokáže formu, je pak na trenérovi ho na tuto úroveň vrátit. Profitují z toho oba.