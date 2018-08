Maďaři odmítnutí Urblíkovi nevysvětlili. Nechám to být, říká

K přestupu zdánlivě chyběla jen formalita, úspěšně zvládnutá zdravotní prohlídka.

Jenže...

Právě u ní se vše zadrhlo!

„Snad hodinu před podpisem smlouvy mi řekli, že mám něco s vazem v koleni. A že to padá,“ popisuje Urblík. „Že nebudou riskovat, dávat za mě tolik peněz.“

Diagnóza maďarských lékařů zněla neúprosně: na osmdesát procent přetržený křížový sval v koleni.

„To bylo nejhorší, lekl jsem se,“ popisuje Urblík. „Neměl jsem špatnou náladu proto, že mě nechtěli. Ale hlavně proto, že už jsem jeden křížový vaz operovaný měl.“

Moc dobře tak věděl, co takový zákrok znamená. „Představil jsem si, že mě čeká další půlrok dřiny, abych se vrátil na trávník,“ vyděsil se Urblík. „Byl jsem z toho mimo.“

Nemusím na operaci?! Dobrá zpráva přebila zmařený přestup

Hned druhý den proto zamířil na další vyšetření, tentokrát u svého lékaře ve slovenském Popradu. „Šel jsem se přesvědčit, že tam něco je. Hned ráno mě vzali na magnetickou rezonanci,“ líčí.

„Když doktor vyšel s tím, že nic nenašli, potěšilo mě to. Dobrá zpráva, že nemusím na další operaci, přebila to, že mi nevyšel přestup do Videotonu. Nějak se to vyrovnalo,“ prozradil.

Liga mistrů s Maďary? Třeba přijde něco lepšího

Zmařené příležitosti posunout se ve své kariéře dál, však lituje. „Kluci mě občas popichují, že jsem mohl hrát Ligu mistrů. Protože postoupili do posledního dvojzápasu předkola,“ připomíná, že Videoton do úterý (odvetné utkání na hřišti AEK Athény se hrálo po uzávěrce, Athény postoupily – pozn. red.) bojoval o nejprestižnější klubovou soutěž. „Samozřejmě jsem tam chtěl jít, ale stalo se to z nějakého důvodu. Ten mi nikdo nevysvětlil a už se to asi nikdy nedozvím. Ale nechám to tak,“ říká.

Snaží se zůstat pozitivní: „Třeba přijde něco lepšího. Nebo aspoň takového, jako byl Videoton.“

Zatím se však vrátil do Jihlavy, se kterou bojuje o návrat mezi českou elitu. A Vysočina si dosud vede dobře, v úvodních šesti kolech nenašla přemožitele.

„Nejsme ale spokojení se dvěma body, které jsme získali v posledních dvou zápasech,“ upřesňuje Urblík. „Bohužel v Sokolově jsme v páté minutě dostali červenou kartu a celý zápas jsme hráli o jednoho méně. Prohrávali jsme, takže remízu bereme,“ má jasno Urblík.

„Doma s Vítkovicemi jsme v 87. minutě prohrávali 0:2, možná už nikdo nevěřil, že bychom s tím mohli ještě něco udělat. Ale chvála bohu, dokázali jsme za tři minuty vstřelit dva góly a uhrát remízu,“ oddechl si.

„Po tom, jak zápas vypadal, jsme s bodem spokojeni,“ přemítá. „Na druhou stranu, my musíme každý zápas chtít vyhrát. A to se bohužel nepovedlo.“

Dva góly Vítkovicím? V Jihlavě zatím mé nejdůležitější

Hrdinou pátečního duelu byl právě Urblík, který se postaral o obě branky domácího týmu, včetně té z penalty v 91. minutě. „Na Slovensku jsem už pár dvougólových zápasů zažil, ale v Česku se mi to ještě nepodařilo,“ usmívá se autor čtyř letošních tref Vysočiny. „Možná to byly dva zatím nejdůležitější góly v Jihlavě.“

Jihlava tak prodloužila sérii zápasů, v nichž dokázala bodovat. „Asi nikdo nečekal, že bychom po dvaceti zápasech měli mít šedesát bodů. Každý k nám přijede bránit, protože ví, že kdyby si to s námi rozdal na férovku, tak bychom ho porazili. Protože si myslím, že kvalitou jsme na tom nejlépe z druhé ligy,“ je přesvědčen.

„Bohužel, z první ligy nejsme zvyklí dobývat branku. Vítkovice ukázaly recept, jak by nás mohli soupeři potrápit. Postavit se do šestnáctky v deseti lidech a čekat na naši chybu,“ všiml si Urblík.

Nabídka z ligy by byla výzvou, chce hrát za reprezentaci

Talentovaný záložník je zajímavým přestupovým artiklem. V létě se o něj kromě Videotonu zajímala i Dunajská Streda. „Vím, že poslala nějakou nabídku. Jihlava ji ale odmítla a nevím, jaké jsou další pohovory,“ krčí rameny Urblík s tím, že se nyní soustředí plně na Jihlavu. „Smířil jsem se s tím, že tady zůstanu. A budu dělat pro Jihlavu vše,“ vzkázal fanouškům.

I když...

„Kdyby se něco změnilo a přišla nabídka z ligy, byla by to výzva. Jsem mladý, chci se dostat do jedenadvacítky na Slovensku. A nevím, jestli se mi to z druhé ligy podaří,“ naznačuje své ambice.

Při úterní nominaci slovenské U21 na domácí přípravné utkání proti Itálii (6. 9.) a kvalifikační duel na Islandu (11. 9.) ho trenér Adrián Guľa neopominul. „Poslední zápasy jsem hrával, celkem se mi dařilo,“ těší Urblíka. „Ale další kluci hrají v Dánsku, v Itálii nebo v Německu. Takže hlavně kvůli tomu bych z druhé ligy ještě někam odejít chtěl. Ale tlačit na to nebudu, uvidíme, co se stane.“

Definitivně jasno (nejen) o Urblíkově nejbližší budoucnosti bude nejpozději do 7. září, kdy končí aktuální přestupové období.