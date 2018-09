Kouč olomouckých mladíků před Ligou mistrů: Je to obrovská příležitost

V minulém roce úspěšně trénoval výběr Sigmy Olomouc U16 a v létě se bývalý fotbalový obránce Tomáš Janotka přesunul k výběru U19, který v minulém roce slavil historické vítězství v celostátní lize dorostu.

Díky loňskému prvenství v soutěži se může bývalý ligový hráč a jeho svěřenci těšit na prestižní juniorskou Ligu mistrů, kterou začnou 3. října na Andrově stadionu proti slovinskému NK Maribor. „Věřím, že z kluků nervozita spadne a prodají, co v nich je,“ říká.

Sledovali jste los společně s týmem?

Měli jsme zrovna trénink, takže přímo online jsme ho nesledovali, ale máme zraněného hráče, který se byl podívat na tréninku a z mobilu nám hned všechno hlásil.

Legendární italský kouč Massimiliano Allegri vám z osudí vytáhl NK Maribor. Jste spokojení se soupeřem?

Určitě. Má to dvě roviny. Jedna je hratelnost a druhá je atraktivita soupeře, mohli jsme dostat Benfiku Lisabon nebo Chelsea, ale ta šance na postup by se rapidně zmenšila. Soupeři jako Maribor jsou pro nás hratelnější.

Co od Slovinců očekáváte?

Všichni víme, že je to slovinský velkoklub, jejich áčko hraje pravidelně Ligu mistrů, takže je to určitě kvalitní tým. Určitě si zjistíme z internetu co možná nejvíce informací.

Jak přijali los vaši svěřenci?

Kluci také odlišovali, kam by chtěli jet a kam by naopak nechtěli. Ukázalo se, že by si přáli narazit na soupeře, kterého jen tak nepotkají, takže z toho pohledu jsme s losem spokojeni. I přes neznalost týmu si kluci věří na postup.

Devatenáctku, která vyhrála minulý rok titul, jste převzal po trenéru Chromém. Nese to s sebou závazek a tlak?

Trenér samozřejmě pod tlakem je, protože musí obhajovat ať už své výkony, nebo i celého týmu. A výsledky jsou také velmi důležité. Záleží na každém, jak se s tím dokáže vyrovnat. Pravda je taková, že laťka z minulého roku je nasazená extrémně vysoko. Poslední dobou to není tak, že by se každý rok vyhrávaly tituly, protože konkurence je obrovská, ať už se jedná o Spartu, Slavii, nebo Plzeň. Musíme si toho strašně vážit, titul není automatický a je za tím kus práce.

Ročník 1999 byl na poměry Sigmy nadstandardně silný. Podařilo se letošní kádr dostatečně doplnit, aby zůstal konkurenceschopný?

Věřím, že tento tým je taky kvalitní. Je pravda, že ročník 1999 v Sigmě byl a stále je výjimečný, ale myslím si, že tento tým má taky sílu. Je to dobrý kolektiv, dobrá parta.

Nebojíte se, že se jim z toho zatočí hlava?

Jen ať se jim zatočí! Nikomu z mládežnických týmů Sigmy se nepoštěstilo, že by se dostali do celého toho kolotoče. Už jen losování ve Švýcarsku má určitou úroveň. Jsou to zkušenosti, kterých si musí vážit a zároveň je brát jako odměnu.

První utkání odehrajete za necelý měsíc. Kdy se začnete připravovat na zápas?

Momentálně jdeme zápas od zápasu, teď se chystáme na Slavii, což je top tým v kategorii U19. Každému soupeři dávají čtverku pětku, takže i tohle utkání bude pro nás skvělá zkušenost a dobrá konfrontace. Bylo by jednoduché se dívat na Maribor, ale ještě nás čekají další mistrovské zápasy. Ladit budete až v týdnu před středečním zápasem, ale stejně tak nás zajímá i liga.

Se Sigmou jste zažil pohárové zápasy s Evertonem či Aberdeenem. Dokážete odhadnout, co se bude honit hlavami hráčů?

Určitě tam nějaká rada proběhne. Každý ví, že dnes hlava dělá výkon, a kdo si s tím poradí na hřišti, bez ohledu na to, s kým hraje, tak vítězí. Je to jen o tom, aby se kluci chytli v zápase, poté se jim bude hrát o mnoho lépe. Kdo nervozitu setřepe, bude mít určitě navrch. Samozřejmě malá nervozita by měla před zápasem vždy být, aby hráč něco neodflákl nebo nepodcenil. V této soutěži ale není slabých soupeřů, takže podcenění určitě nehrozí.

Nezávidíte vašim svěřencům takovou konfrontaci?

Říkal jsem, že si obarvím hlavu a připíšu se taky na soupisku. Taky bych si chtěl zahrát, ale beru to, jak to je. Já to mám za sebou a teď je na nich, aby se ukázali. A kde jinde než v Evropě, je to obrovská příležitost.