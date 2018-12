UEFA urychlila zavedení videa, v Lize mistrů bude už v osmifinále

Video se používalo v létě na mistrovství světa a v této sezoně ho využívá už několik lig po celém světě včetně české nejvyšší soutěže. UEFA se však jeho zavedení do svých soutěží dlouho bránila a v září oznámila, že ho využije od sezony 2019/20. Před dvěma týdny však předseda unie Aleksander Čeferin připustil, že by se mohlo objevit už v jarním play off.

Výkonný výbor nakonec na zasedání v Dublinu na základě zprávy od komise rozhodčích zavedení videa skutečně urychlil. Rozhodnutí mu usnadnila i skutečnost, že stadiony osmifinalistů z anglické, španělské, německé a italské ligy už mají vzhledem k používání videa v jejich domácích soutěžích na stadionech potřebné kamerové systémy.

Poslední bouřlivou debatu o absenci videa v Lize mistrů rozvířil listopadový zápas mezi Manchesterem City a Šachtarem Doněck. V něm totiž rozhodčí Viktor Kassai nařídil penaltu ve prospěch anglického celku poté, co přehlédl, že Raheem Sterling upadl ve vápně sám, když zakopl o trávník.