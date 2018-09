Poprvé v zisku. UEFA si pochvaluje pravidlo o finanční fair play

„Díky finančnímu fair play je evropský fotbal zdravější než kdy předtím,“ uvedl prezident UEFA Aleksander Čeferin. „Je to pozoruhodné zlepšení ve srovnání se ztrátami z roku 2011, kdy bylo pravidlo zavedeno. Jasně to ukazuje, že to funguje,“ dodal.

Ještě za rok 2016 měly kluby dohromady ztrátu 300 milionů eur, rok předtím 500 milionů a v roce 2014 to bylo 700 milionů eur.

UEFA přesto chystá další reformu pravidla, jelikož ho některé kluby jako Paris St. Germain obcházejí. „Je čas jít ještě o krok dál. Budeme usilovat o větší transparentnost, abychom mohli reagovat na problémy a předcházet jim, než se stanou velkými,“ dodal šéf UEFA.