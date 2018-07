Začnu chodit na lekce češtiny, slibuje plzeňská posila Ekpai

„Vím ale, že to bude těžké. V Plzni je spousta skvělých hráčů,“ říkal 22letý křídleník po přípravném zápase v Přešticích proti Českým Budějovicím, v němž svým gólem pečetil vítězství 4:3. „Byl to můj druhý gól za Viktorku,“ připomněl, že už se trefil do sítě Klatov.

Jaké jsou první týdny přípravy v Plzni?

Zvlášť ten první týden pro mě byl hodně těžký. (úsměv) Musím říct, že to dost bolelo. Během dovolené jsem totiž čtrnáct dnů nic moc nedělal.

Ubong Moses Ekpai Nigerijský mládežnický reprezentant, byl i ve výběru do 23 let, ale na olympiádu do brazilského Ria 2016 nejel, což pak těžce nesl.

V rodné zemi nastupoval za Kano Pillars a naposledy v Akwa United, za který dal pět gólů.

Do Čech přišel v létě 2016 z Macabi Haifa na hostování do Liberce. loňskou sezonu odehrál za Zlín.

V Liberci měl přezdívku Ríša.

Bude složité se prosadit?

Je tady spousta skvělých hráčů. Já se budu snažit vždycky předvést to nejlepší a věřím, že to bude stačit.

Českou ligu už asi znáte. Jak byste ji charakterizoval?

Všeobecně se dá říct, že kdo tady chce hrát, musí být velmi dobře kondičně připravený, silný na míči a rychlý. A když to všechno zvládnete, můžete myslet výš.

Na Plzeň chodí i v přípravných zápasech hodně diváků, v Přešticích skoro 1 500. Co na to říkáte?

To je úžasné, potom se každý hráč chce ukázat v co nejlepším světle, předvést se. Takový zájem jsem nečekal, samozřejmě mě to potěšilo.

Pro vás je určitou bariérou neznalost jazyka, kdo z kabiny vám s dorozumíváním pomáhá nejvíc?

Je to pro mě trochu těžší, i když ty základní fotbalové fráze už znám. Vím, co znamená: záda, dopředu, nahraj... V kabině je to v pohodě, vždycky si řekneme, co potřebujeme. Ale je mi jasné, že se budu muset česky naučit lépe.

Co s tím provedete?

Slibuju, že po návratu z Rakouska začnu docházet na lekce češtiny.