TřiNeček v národní lize zaskočil všechny soupeře

„Ano, neměli jsme zraněné hráče, což je zásadní věc,“ uvedl generální manažer klubu Karel Kula.

Připomněl, že před časem, kdy tým vedl Marek Kalivoda, Třinečtí rovněž dobře rozjeli sezonu. „Jenže skončil přestupní termín a nám dlouhodobě odpadlo pět hráčů,“ podotkl Kula. „Dneska to jede a polovinu sezony jsme odehráli téměř v jedné sestavě.“

Karel Kula připustil, že pro hráče z lavičky je kruté, když se nedostanou do hry. „Ale říkáme jim, ať si váží každé příležitosti a dělají vše pro to, aby se v sestavě udrželi. Jinak hrají za naši rezervu v juniorské lize, takže bez zápasů nejsou.“

Třinecký trenér Jiří Neček upozornil, že se snaží zraněním předcházet. „Proto jsme začali chodit na thajský box k Martinu Vaňkovi,“ uvedl. „Není to o tom, že by kluci do sebe mlátili. Je to taková prevence. Tělo dostává zabrat a hrozně rychle se přizpůsobuje zátěži, takže v zápasech se hráči nebojí přijmout ránu. A když jsou při soubojích dobře postaveni, tak se vyhnou případným úrazům.“

Kula si všiml, že třinečtí fotbalisté v soubojích neuhýbají a většinu jich vyhrávají. Hrají i disciplinovaně, takže nedostávají mnoho karet. „Thajský box má smysl, budeme v tom pokračovat,“ řekl.

Přesto přiznal, že ho současné postavení Třince hodně překvapilo. „Ale v létě přišli hráči, kteří do týmu zapadli – Ilko, Kateřiňák, Juřena a Vaněk. Jsou to kvalitní fotbalisté. Je vidět, že všechny fotbal baví a že chtějí výsledky. Už v týmu nejsou partičky jako kdysi. To je pryč. Kabina je čistá, hráči jsou vůči sobě féroví. Navíc je mužstvo dobře trénované. Zásadní je, že jsme udrželi trenéra Nečka.“ Pro Karla Kulu je to nejlepší trenér ve druhé lize. Navíc jeho jméno ladí se zdrobnělinou města TřiNeček.

„Měl jsem možnost s ním pracovat už dříve. Pod ním každý hráč ví, proč je na hřišti, což tady dříve nebylo. K tomu nám vyhovuje organizace hry se třemi obránci a ofenzivními křídly. Hráči si vyhoví, takže to není o jedincích, kteří se chtějí předvádět. V tom je podstata našeho nynějšího úspěchu.“ Jiří Neček upozornil, že současné postavení Třince není jen o něm.

„Je to zásluha celého realizačního týmu,“ vyjmenoval asistenta Svatopluka Schäfera, sportovního manažera Benjamina Vomáčku a technického ředitele Stanislava Kluze. „A samozřejmě i Karla Kuly. Zlepšila se atmosféra v klubu, který stojí na osobních vztazích. Všichni tomu věnují spoustu času a váží si toho, že v Třinci mohou pracovat. Je to úspěch všech, počínaje uklízečkami a konče nejvyšším vedením.“

Odměna za úspěch? Ještě větší dřina

Třinečtí si pochvalují, že nyní budou mít po delší době hezké svátky. „Musíme ale zůstat na zemi, i když nynější úspěch si chvilku můžeme užít. V lednu však začneme znovu a zase to budou nervy,“ uvedl Karel Kula. „Teď si s Jirkou dáme šampaňské a řekneme si, že se podzim vydařil...“

Trenér Jiří Neček namítl, že pije červené víno s kolou... „Ale vážně. Na jaře nás čeká daleko tvrdší práce,“ dodal.

A přiznal, že hráči už vědí, že dostanou zabrat ještě více než dosud. To je odměna za jejich slušné výsledky. „Někteří z toho měli vyvalené oči, ale my se chceme ještě posunout dále.“

O postupu nikdo v třineckém klubu nemluví. Ostatně na první ligu v Třinci nemají ani stadion. „Jde nám hlavně o to, abychom přilákali co nejvíce fanoušků, aby se jim náš fotbal líbil,“ uvedl Neček.