Z toho, že se nám daří, nejsme vyjevení, tvrdí třinecký útočník Juřena

„To je příjemné, ale Šumby má šest gólů v lize,“ uvedl Juřena. „Hlavní je však to, že góly dávali všichni, že to nebylo jen o jednom dvou hráčích. Víc kluků má na kontě dva tři góly.“

Sedí vám třinecký útočný způsob hry?

Máme tady typologicky spíše útočné hráče, rychlostní typy, takže máme mužstvo laděné spíše útočně. A to i s dobrou obranou je za tím úspěchem.

A je za tím i něco dalšího?

Sedli jsme si v šatně, všechno do sebe zapadlo. A daří se nám uhrávat důležité body především venku. Třinec dříve většinou body získával doma, ale teď dokážeme uspět na hřištích soupeřů, dokážeme otočit nepříznivé stavy. V tom jsme možná silní.

Minulou sezonu jste sice v Třinci nebyl, ale čím to, že se mužstvu najednou daří i venku?

Nevím, co se změnilo, ale hrajeme furt stejně, a to je možná ten důvod. Doma i venku se snažíme hrát agresivně, soupeře napadat, bojovat.

Trenér Neček i v závěru podzimu hovořil především o nutnosti záchrany, že potřebujete 32 bodů, abyste cíl splnili...

No, už můžeme říct, že jsme pomalu zachráněni, i když to nechci zakřiknout. Teď jsme nahoře a možná se nyní situace poněkud změní – budeme chtít hrát výše než jenom o udržení.

Spíš jsem se chtěl zeptat, zda je váš trenér tak skromný, anebo vás těmi řečmi o záchraně chce ještě více vyburcovat.

Možná mluví tak opatrně, aby naše nynější postavení nezakřikl...

Mohla by vám úspěšná podzimní část sezony zamotat hlavy?

To si nemyslím, nejsme z toho nijak vyjevení. To jsme mohli být po desátém kole, kdy jsme byli nahoře a měli jsme dvacet bodů. A nic to s námi neudělalo. Pořád jsme hráli stejně.

Mluvíte v kabině o postupu?

O ničem takovém jsem neslyšel. Zatím si našeho umístění užíváme. A uvidíme, co bude později.

Tušíte, zda se přes zimu třinecké mužstvo změní?

To ukáže nynější přestávka. Zda se něco bude dít, ale zřejmě uvidíme až v lednu.

Vy osobně nabídky máte?

Zatím nic nevím a ani se o to nezajímám. Nechci se tím rozptylovat.