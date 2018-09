Třinečtí fotbalisté posílili a ve druhé lize už musejí zabrat

Pořád věřím, že v týmu síla je, prohlásil Kušnír Ondřej Kušnír je nejzkušenější fotbalista v třineckém kádru. Čtyřiatřicetiletý obránce, který má titul se Spartou Praha, mířil do třetiligového italského celku Siracusa Calcio, ale nakonec v rozjeté sezoně posílil Třinec. Nejste zklamaný dosavadními výkony Třince?

Soutěž má třicet kol. Teprve uvidíme, jak vše dopadne, ale jestli bychom hráli jako dosud, mohl by Třinec i spadnout. V čem je problém?

V hlavách. Minule ve Vítkovicích (1:2) to byl druhý zápas, v němž jsme vedli, a místo toho, abychom hru uklidnili, začali jsme panikařit. A zase jsme dostali gól ze standardky, ty nás srážejí. Takových gólů jsme už dostali moc. Nelitujete, že jste nešel do Vítkovic, v nichž jste začínal a které o vás také měly zájem?

Vítkovice jsou pořád můj kmenový mančaft, ale rozhodl jsem se pro Třinec. Mám svoje důvody, které ale říkat nebudu. Co vás tedy do Třince přilákalo?

To, že byl v minulé sezoně pátý. Šel jsem tady s tím, že skončíme do osmého místa. Pořád věřím, že síla v týmu je. Jedním utkáním se všechno může otočit.