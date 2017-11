Třinečtí s Českými Budějovicemi bodovali až na sedmý pokus

Za bod mohou děkovat gólmanu Palečkovi, který šest minut před koncem vyrazil levou rukou střelu Peška, který šel na něj sám.

„Musel jsem se roztáhnout co nejvíce to šlo. V takové situaci tě protihráč buď trefí, nebo ne,“ řekl Lukáš Paleček. Vzápětí Pešek poslal míč do břevna. „Nevím, kde kluci stáli, protože jsem čekal, že někdo bude mít ten vyražený balon, že ho budou dobíhat, ale naštěstí to spadlo na břevno,“ dodal Paleček.

„Závěr byl hektický, šance byly na obou stranách. Škoda, že Ilko přestřelil branku,“ zmínil třinecký trenér Jiří Neček příležitost domácích z 90. minuty.

Už v první půli domácí po střele Čavoše zachránila levá tyč. „Měl spoustu času a udělal to pěkně placírkou. Že to tak trefí, jsem nečekal,“ přiznal třinecký gólman. „Bod je dobrý.“

Trenéři se shodli, že přímý souboj o první místo ve druhé lize nabídl na těžkém terénu kvalitní fotbal. „Celou noc pršelo, měl jsem z toho obavy,“ přiznal Jiří Neček. „Tráva je jako houba, na tom se těžko hraje, takže mě těší, že se oba celky snažily o technický fotbal.“

Karel Kula, generální ředitel Třince, ocenil i výkon rozhodčích. „Většinou se na ně nadává, ale přispěli k úrovni zápasu. I díky nim měl kvalitu. Celkově ale excesů ze strany sudích ubývá,“ řekl Kula.

Českobudějovický kouč David Horejš uvedl, že si mohli odvézt tři body. „Ale respektuji výkon domácích, také byl velice dobrý. Oproti minulé sezoně je Třinec úplně odlišné mužstvo. Hraje organizovaně, má dobrý přechod do útoku.“

Horejše však mrzelo, že jeho tým udržel vedení jen tři minuty, než v 66. vyrovnal Kateřiňák.

„Mike Reintam dával balon pod sebe na vápno, kde byla skrumáž. Zakřičel jsem na Vencu Juřenu, ať to nechá, a levou jsem vystřelil na zadní tyč,“ popsal trefu svou slabší nohou Jiří Kateřiňák.