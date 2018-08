Sparťanský kouč po vyřazení: Mám skončit, nebo se mám zastřelit?

„Z mého pohledu to byl jeden z nejlepších výkonů za poslední rok, ať si každý myslí co chce. Ale samozřejmě je to přebité zklamáním, že jsme vypadli,“ řekl Ščasný na tiskové konferenci.

I když jste trenérem jen dočasně, je to pro vás osobně velká rána? Jak velkou odpovědnost za vyřazení nesete?

Odpovědnost máme všichni. Přece nemůžu říct, že to zavinil předchozí trenér. Co chcete slyšet? Mám skončit? Zalézt pod stůl, nebo se zastřelit? Logicky odpovědnost cítím. Vyřazení je rána, ale pro mě je důležité, že hráči dokážou podat takový výkon.

Vedli jste 2:0, což by stačilo na prodloužení. Ale pak po chybě Radakoviče soupeř snížil. Jak jste jeho zákrok, po kterém sudí odpískal penaltu, viděl?

Mrzí mě, že do toho takhle rozhodčí vstoupil. Nemůžu se ubránit pocitu, že byla přísná. Uroš tam měl ruku, ale určitě do něj ani nestrčil. Za život jsem se naplatil takových pokut, že nemá smysl se k tomu vyjadřovat. Ať řeknu cokoli, nic nezměním.

Jak si chybu Radakoviče, který měl míč pod kontrolou, vysvětlujete?

Za celý zápas bylo situací, ve kterých jsme si mohli počínat líp, několik. Podobná chyba je, když zahodíte šance. Ano, mohl dát malou domů, v první půli to udělal třikrát čtyřikrát, teď zvolil jinou variantu. Hráčům jsem řekl, že všichni vyhráváme, všichni prohráváme. Každý by měl začít hledat chybu u sebe.

Co vám souboj se Suboticí prohrálo?

Především první zápas v Srbsku. To není kritika, to je fakt. Kdybychom tam dali gól, nebo hráli úplně jinak... Ale to teď nemá cenu řešit.

Věřil jste, že v odvetě to zvrátíte?

Věřil, od první minuty. Ale taky jsem spíš přemýšlel o tom, jestli kluci strávili za těch pár dnů to, co po nich chci.

A?

Z mého pohledu jsme podali vynikající výkon, nemůžu hráčům vytknout nic. Vytvářeli jsme si šance, hráli vysoký presink, dokázali jsme soupeře zmáčknout. Nepouštěli jsme je do šancí, ale jednu dvě chyby jsme udělali a doplatili na to. A zahodili jsme hodně šancí, to je náš problém.

Jaký vliv na budoucnost pro klub bude vyřazení z Evropy mít?

Podívejte, v tuhle chvíli nemá smysl o budoucnosti mluvit. Bezprostředně po zápase nemůžete ode mě čekat analýzu, co to přinese Spartě. Každopádně pozitivní zpráva to není.

Aspoň se můžete soustředit už jen na ligu...

V tomhle pozitivní věc rozhodně nehledám, ve fotbale jsem prožil hodně, radši bychom hráli v rytmu čtvrtek - neděle.