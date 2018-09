Fanoušci, díky. Za odměnu jsme jim chtěli ukázat i kvalitu, řekl Ščasný

„Nechtěl bych zapomenout na jednu důležitou věc. A to je poděkování fanouškům. Že jich přišlo tolik a byli celý zápas skvělí,“ řekl kouč Zdeněk Ščasný.

Sparta lidi potěšila především v prvním poločase, kdy soupeři po vytrvalé převaze a nápadité hře dala za půlhodiny tři góly. A po víc než dvou letech se vyšvihla na první příčku tabulky.

„Ale ještě se zápasy dohrávají,“ poznamenal Ščasný, že před Spartou se v neděli i v pondělí mohou po svých zápasech 9. kola dostat zpátky Slavia i Plzeň.

Přesto, je pro vás průběžná první příčka, byť nejspíš jen dočasná, důležitá?

Důležitější než první místo je, že jsme potvrdili výhru z Ostravy, že jsme i s Libercem naplno bodovali. Na Baníku to bylo hodně vydřený, i když to bylo dáno i hrou soupeře. S Libercem jsme chtěli fanouškům ukázat i kvalitu. V kabině něco o první příčce zaznělo, tuším, že od Šurala.

Věříte, že na prvním místě zůstanete i v pondělí večer?

Abych se přiznal, tak o tom jsem nepřemýšlel. Ale ve fotbale je možné všechno. Teď to neřeším. Každopádně se asi vytvoří skupina tří týmů, které odskočí. Ale hlavní je, že stejně své postavení musíte potvrzovat každý zápas.

Viděli fanoušci proti Liberci nejlepší Spartu za poslední rok a půl?

To si posuzovat neodvážím, ale první půle byla výborná. Já si cenil i výkonu na Baníku, kde jsme to odmakali. Věděl jsem, že proti Liberci musíme přidat i kvalitu. Trochu to kazí druhá půle, nechtěli jsme se nikam hnát, bylo to takové lehkovážné, přesto jsme šance měli. Ale první poločas snesl přísné měřítko.

To snesl i Nico Stanciu, který byl u všech gólů. Svědčí mu spíš role ve středu pole než na pravém kraji?

Na Baníku to neskutečně odpracoval, proti Liberci k té práci přidal efektivitu. A to je pro nás i pro něj dobře.

Dva góly dal i útočník Tetteh, který se trefil i v Ostravě. Může být ještě lepší?

Nejen že se může zlepšovat, ale on se hlavně chce zlepšovat. A to je velmi důležité. Už na Baníku hrál skvěle.

Po rozpačitém úvodu sezony se daří i stoperům Radakovičovi s Kayou. Souhlasíte?

Už minule hráli téměř bez chyby, byli výborní. I když Kaya si to trochu pokazil tou poslední rozehrávkou, po které jsme dostali branku a Radakovič obdržel kartu.

Je před pátečním šlágrem v Plzni pro vás důležité, že jste v herní i výsledkové pohodě?

Důležité je to vždycky. Je lepší doma vyhrát po dobrém výkonu, než ztratit.