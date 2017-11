Trenér Vlk po premiéře: Byla to jiná nervozita, než když jsem sám hrál

„Ale je to jiná nervozita, než když jsem sám hrál. To jsem se spíše bál, abych něco nezkazil. Teď mám zodpovědnost za mužstvo. Věřil jsem mu, jinak bych na trenérský post nešel. Viděl jsem, že ta kvalita tady je,“ uvedl Vlk.

Utkání hodně prožíval. V jednu chvíli, když na něj letěl míč, se ho snažil chytit a poslat svým hráčům, aby rychle vhazovali a pokračovali v náporu. Jenže mu vyklouzl do hřiště. „Bohužel při hře nohama jsem byl asi lepší,“ smál se Lubomír Vlk.

Uznal, že v obranné fázi výkon týmu nebyl ideální. „Ale byli jsme silní dopředu a připravili si spoustu šancí. Kluci ukázali, že mají morál, tři body jednoznačně vyválčili. Pro nás jsou obrovsky důležité,“ podotkl Vlk.

V sestavě udělal tři změny. Do branky postavil Patrika Le Gianga, který tým za stavu 1:1 podržel, a v obraně oproti předešlému duelu s Duklou nastoupili Jan Hošek a Pavel Eismann místo Davida Lischky a Jana Vondry.

Na postu stopera ve druhém utkání za sebou zůstal záložník Marek Janečka. „Moc možností, jak složit stoperskou dvojici, jsme neměli,“ uvedl Lubomír Vlk. „Košťál se zranil a Lischka nemohl hrát, protože u nás hostuje z Jablonce.“

Vlk podotkl, že během dvou týdnů, kdy tým převzal, nic měnit nemusel. „Po herní stránce mužstvo šlapalo. Navíc během tak krátké doby žádné velké změny neuděláte. Nechtěli jsme dělat žádnou revoluci. Jen jsem čekal, že v obraně by to mohlo fungovat lépe. Při závěrečném náporu hostů to tam hořelo.“ Při tom si Karvinští vzpomněli na minulé utkání s Duklou (2:3), která jim dala dva góly v posledních šesti minutách... „Toho si kluci byli vědomi, nicméně v určitých chvílích jsme je museli krotit. Docela to zvládli,“ prohlásil Vlk.