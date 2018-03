Nevím, jestli si to zasloužím. Vrba by dal cenu Šilhavému či Páníkovi

Tenkrát proti rumunskému FCSB to bylo jedno z prvních utkání, které Vrba po svém návratu do Plzně po třech a půl letech koučoval.

„Nedá se to jen tak hodit za hlavu. Musíme hodně věcí změnit, protože tenhle zápas nás posadil na zadek,“ líčil smutný Vrba.

Fotbalista roku Výsledky ankety

Od té doby se změnilo hodně. Plzeň suverénně ovládla podzimní část první ligy. Po kolapsu v kvalifikaci o Ligu mistrů si dojem vylepšila v Evropské lize, kde vyhrála skupinu, ve vyřazovací části pak došla až do osmifinále a svedla parádní bitvu se Sportingem Lisabon. Ale letošní jaro se už do ankety nepočítalo.

Aby v anketě předčil Jaroslava Šilhavého, který se Slavií vyhrál titul, stačily Vrbovi povedené týdny od poloviny srpna do konce roku.

„Nevím , jestli jste si toho všimli, ale pořadí ve Fotbalistovi roku je Plzeň, Plzeň, Plzeň,“ poukázal Vrba na Daridu, Čecha a Krmenčíka.

„A já? Je to obrovské ocenění od trenérů a hráčů, kteří mě znají. Za to jim hodně děkuju.“

Sedmým vítězstvím jste vyrovnal legendárního Karla Brücknera. Věděl jste o tom?

Jestli ano, tak já necítím, že bych byl jako on. Dosáhl toho víc, byl mnohem úspěšnější. Co on dokázal s národním týmem, to se nepovedlo nikomu a je to mimořádné. Pan Brückner je jen jeden, jen tak ho někdo nedožene. Je to fotbalový blázen, který se tomu věnoval čtyřiadvacet hodin denně. Byl hodně úspěšný, získal hodně ocenění. Co dokázal, je úžasné.

Na který zápas za kalendářní rok 2017 vzpomínáte nejradši?

Povedlo se mi celé jaro, to bylo skvělé. Snad každý zápas. Na podzim to už bylo horší, ale s jarem jsem spokojený.

A když budete mluvit vážně, tak který?

Nevím, jestli si tu cenu vůbec zasloužím. Plzeňská jízda byla úžasná, ale dal jsem hlasy Jardovi Šilhavému a Bobovi Páníkovi. Možná by měla tahle anketa probíhat po sezoně, ne v půlce. Cenu měl podle mě dostat Jarda Šilhavý nebo Bob Páník.

Fotbalistou roku se stal překvapivě Darida, kterého jste před necelými sedmi lety vytáhl do ligy. Napadlo by vás, kam až to dotáhne?

Přiznám se, že ne. Ale já už jsem Vláďu poznal v ligovém kádru, kdy začal pomalu naskakovat, čekal na příležitost, dočkal se a chytil ji se vším všudy. Hned potvrdil svou kvalitu a díky své cílevědomosti je takhle daleko. Přitom to v mládí neměl jednoduché. V šestnácti sedmnácti byl skoro odepisovaný a za deset let dokázal vyhrát anketu. To je úžasné. Může být vzorem pro ty, kteří to třeba v patnácti chtějí vzdát.