Jarolím a reprezentace: Jde mi o úspěch týmu. Neřeším, co bude se mnou

O čem Jarolím ještě mluvil O možném návratu Václava Kadlece do reprezentace. "Z jednoho zápasu žít nelze, musí pokračovat jako v neděli proti Teplicím. Samozřejmě mě potěšil, býval velkým talentem, ale teď už má nejvyšší čas, aby to pravidelně potvrzoval." O Tomáši Pekhartovi, který střílí góly za Beer Ševu. "Víme o všech hráčích, kteří pro reprezentaci přicházejí v úvahu. Ale ne na všechny se dostane." O brankářích v reprezentaci. "Na Vaclíka se Koubek i Pavlenka tlačí, možná by si šanci zasloužili. Uvidíme." O spekulacích jeho možného příchodu do Slavie. "Je to nesmysl, nemá to žádný reálný základ."