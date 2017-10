Muž na svém místě, chválil Jarolím Pavlenku. Mrzely ho zahozené šance

„Jsem rád, že to pan novinář zhodnotil za mě,“ pousmál se český kouč. „Ale náš výkon stačil na vítězství, takže se s tím názorem nemůžu úplně ztotožnit. Vypracovali jsme si spoustu šancí, takže mě hlavně mrzí, že jsme proměnili jen dvě,“ reagoval Jarolím.

Našel byste na výkonu ještě další chyby?

Vzadu jsme taky měli okénka, hlavně ve druhé půli. Tam jsme soupeře pustili do jedné velké šance. Mrzí mě i to, že se soupeř dostal k protiútoku, ze kterého vyústila penalta a vyrovnání. Občas jsme lacino ztráceli míče, ale jinak jsme hru měli pod kontrolou. Je škoda, že gólový rozdíl nebyl větší.

Potvrdilo se tedy, že největší bolestí současného týmu je finální a předfinální fáze?

Ne vždycky se podaří šanci proměnit, ale podstatné pro mě je, že jsme si jich dneska v porovnání s prvním vzájemným zápasem v Ostravě vytvořili hodně. Pak už je to na tom, jak jednotliví hráči s těmi situacemi naloží. Ano, potýkali jsme se s produktivitou, mrzí mě to - jak proti Severním Irsku, tak třeba právě v prvním utkání s Ázerbájdžánem. Ale jsem přesvědčený, že ti, co nastoupili tentokrát, prokázali, že mohou odehrát lepší zápas než v Ostravě.

Nebál jste se, že týmem otřese penalta a vyrovnání na 1:1? Zvlášť, když ji rozhodčí nařídil neprávem?

Každá taková situace, kdy mužstvo cítí křivdu - a tady celkem oprávněně - může zanechat stopy. Jsem rád, že i když soupeř vyrovnal z penalty, která nebyla, my jsme na to dokázali reagovat. Nejen gólem, ale byly tam i další situace, které jsme měli proměnit.

Dal jste šanci brankáři Pavlenkovi, který vám důvěru vrátil - chytil soupeři velkou šanci. Jste s ním spokojený?

Myslím, že to, co měl vyřešit, vyřešil. Prokázal dobrou formu z bundesligy, byl mužem na svém místě.

Cítíte, že je po vítězství vaše pozice pevnější?

Vyjádřím se stejně jako před zápasem: to jsou osobní věci. Tohle neřeším, co bude, ukáže čas. Nezabývám se tím.

Víte, že jste první český reprezentační trenér, který porazil Ázerbájdžán?

To jsem netušil. Tak to už bych teď možná i s fotbalem mohl skončit, když se mi to podařilo (úsměv).