Smutek, výsledek je pro nás krutý, litoval jablonecký kouč Rada

Jablonec při své historické účasti v základní fázi pohárů hraje velmi dobře, ale ze čtyř zápasů má jen dva body za domácí remízy s Dynamem Kyjev a Astanou. Venku obě utkání v Rennes a naposled ve čtvrtek v Kazachstánu prohrál.

„Samozřejmě to bolí. Myslím si, že jsme ztratili tři body. Měli jsme víc brankových příležitostí, které vyplynuly ze hry, a měli jsme je proměnit. Důležité bylo, že jsme se do těch šancí dostali,“ citovala Radu klubový web.

„Druhý poločas jsme byli lepší, až na ten blok v závěru, kdy nám soupeř vstřelil rozhodující branku. Astana měla problémy vzadu. Na mezinárodní úrovni, pokud jde hráč sám na bránu, by to měla být červená karta. Jestli to tam někdo křižuje, to už jsou jen spekulace,“ zlobil se na sudího, že za faul na unikajícího Doležala udělil Aničičovi jen žlutou kartu.

„Mrzí mě to celkově, protože jsme měli šancí hodně, hlavně ta Sobolova. Nebo střela Považance, na kterou Jovovič nedosáhl. Hráli jsme fotbal s nasazením, kondičně jsme nestrádali a nebyli jsme horší,“ zdůraznil.

„Je to pro nás kruté, ale co se týče výkonu, hráčům musím poděkovat. Měli jsme na to, abychom tu vyhráli. Domácí byli větší část druhého poločasu nervózní, vystřídali hráče a chtěli to zvrátit. Oba naši stopeři to zvládli a nepouštěli Astanu do šancí. Převládá smutek, protože jsme dostali gól opět v závěru, tam jsme to nezvládli a neubránili to tam.“