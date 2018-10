Vrba litoval laciných gólů. V závěru jsme měli hrát klidněji, řekl

Na den přesně před deseti lety vedl trenér Vrba při remíze proti Spartě (1:1) fotbalovou Plzeň poprvé. A dělbu bodů zažil i v pátek večer na Bohemians; jen ty kulisy se za poslední dekádu dobu kompletně proměnily.

Místo průměrného týmu má Vrba k dispozici mistrovský kádr a před sebou vysněný zápas Ligy mistrů proti Realu Madrid. Zbývají čtyři dny.

„Čeká nás mimořádná kvalita. Na Real jsem se teď dvakrát díval, no, bude to hodně zajímavý zápas,“ poznamenal Vrba.

Byl zápas v Ďolíčku dobrou průpravou?

Bohemka hraje celou sezonu podobně, snaží se o vysoký presink, rychlý fotbal. Ale je pochopitelné, že hráčská kvalita Realu bude mnohem výš. A tím rozhodně nechci snižovat výkony Bohemky, to bych si netroufl.

S remízou proti ní jste spokojený?

Jsem spokojený z toho pohledu, že jsme dvakrát prohrávali a dokázali jsme se do zápasu vrátit. Ale myslím si, že oba dva góly, které jsme inkasovali, byly laciné. Ať už ta penalta po zbytečném faulu na rohu velkého vápna nebo druhá situace, kdy nás domácí vykombinovali, přestože jsme tam byli v dostatečném počtu hráčů. Závěr jsme měli dohrát mnohem účelněji, měli jsme být klidnější na míči a ve finální fázi. Ovšem jak důležitý tenhle bod skutečně byl, se ukáže až po pětatřiceti kolech.

Povedený výkon předvedl brankář Hruška, řekl si o místo v bráně proti Realu?

Myslím si, že máme dva kvalitní gólmany a je celkem jedno, kdo bude chytat. Na začátku sezony dostal prostor Kozáčik, teď to byl ve třetím soutěžním utkání Hruška a musím říct, že to zvládá dobře. Proto nevidím důvod něco měnit, i když znáte fotbal, může se stát cokoli. Třeba spadne ze schodů, co já vím...

Jak jste byl spokojený s hrou Zemana a Petržely, kteří nastoupili na křídlech?

Asi to úplně nechci hodnotit přes média. Nastoupili hráči, kteří na příležitost čekali déle, snažili se, dělali co mohli, ale na vítězství to nestačilo.

Jak je na tom zraněný Kopic? Nebo Kovařík, jenž proti Bohemians nebyl ani mezi náhradníky?

Všichni hráči, kteří chyběli v nominaci, nejsou zdravotně fit. Tedy až na Hájka a Buchu.

A je možné, že se před úterní Ligou mistrů stihne některý z nich uzdravit?

Je to velmi nepravděpodobné.