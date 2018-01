Vrba chválil defenzívu i Chorého. Ve vápně je strašně silný, řekl

Vrba měl po suverénní výhře 6:0 nad druholigovým Sokolovem, který vede někdejší plzeňský záložník a později i trenér Pavel Horváth, největší radost z toho, že jeho svěřenci zlepšili defenzivu. Před odletem na úvodní soustředění do Španělska pochválil i zimní ofenzivní posilu Tomáše Chorého.

„S Domažlicemi mi to připadalo, jako bychom si to na tréninku dali s tím, že pobavíme lidi, kteří přišli na fotbal. Teď už to dozadu bylo mnohem disciplinovanější, i výsledek je pro nás lepší. Hlavně jsme dozadu pracovali úplně jinak než s Domažlicemi. Ty sice hrály dobře do útoku, ale my opravdu špatně bránili. Takže to dnes bylo výrazně lepší,“ řekl Vrba novinářům.

Dva góly Sokolovu vstřelil ve druhém poločase útočník Chorý, který skóroval už proti Domažlicím. „My jsme ho sem brali hlavně kvůli tomu, aby dával góly. Doufám, že v tom bude pokračovat dál. Ve velkém vápně je v soubojích strašně silný a i kvůli tomu jsme si ho vybrali,“ uvedl Vrba.

Lídr nejvyšší soutěže zvládl úvodní tři domácí přípravné duely se soupeři z nižších soutěží. Před Sokolovem a Domažlicemi porazil Ústí nad Orlicí 3:0.

„Nechci vůbec snižovat výkon těch mužstev, naopak Domažlice nám daly tolik gólů, jako jsme dlouho nedostali. Jsem rád, že není žádný úraz, všechno je v pořádku. Chci všem třem soupeřům poděkovat, protože hráli férově a přijeli hrát fotbal,“ řekl čtyřiapadesátiletý kouč. „Máme za sebou těžký blok, co se týče kondice, teď už to bude víc o taktice a hře,“ doplnil Vrba.

Západočeský tým v pondělí odletí na první ze dvou španělských soustředění do Marbelly, kde vyzve Basilej, Salcburk a Šanghaj Šen-chua. „Na těch zahraničních soustředěních většinou máte soupeře, kteří už mají nějaké jméno. Pro nás je to obrovská zkušenost, ale je lepší, že se potkáme s mužstvy, která jsou ve stejné fázi přípravy jako my,“ uvedl Vrba.

Ve Španělsku by mělo dojít k zúžení kádru Viktorie, které bývalý reprezentační kouč avizoval na začátku zimní přípravy. „Je možné, že po prvním soustředění nastanou nějaké změny, ale nebude to tak hrozné, možná jeden dva hráči. Ale musí jít do klubů, kde to má svou kvalitu a smysl. Jinak to zužovat nebudeme,“ prohlásil Vrba.