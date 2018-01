Vrba: Sparta i Slavia neztrácejí ambice, jaro nám chtějí znepříjemnit

Champions League, třináct let neměl český mistr jistotu postupu do základní fáze nejprestižnější klubové soutěže planety.

Nyní k ní má velmi blízko. Stačí, aby si letošní vítěz zajistil účast ze své soutěže a pro Plzeň je cesta mezi elitu kontinentu volná.

Nebo si snad někdo myslí, že Plzeň během jara čtrnáctibodový náskok v čele ligové tabulky prohospodaří?

„Dokud nebudeme mít tolik bodů, abychom se mohli usmívat, tak se usmívat nebudeme,“ prohlásil Vrba.

Liga mistrů je ohromné lákadlo. Cítíte to tak?

Zeptejte se na Spartě nebo na Slavii... U nás je to úplně stejné, Ligu mistrů hrát chceme. Kdo by nechtěl?

Abyste ji mohl hrát, musíte získat český titul, ke kterému máte hodně blízko. Lze proto už nyní myslet, co vás čeká na podzim? Už se jakoby na Ligu mistrů připravovat?

Nezabývám se tím, co bude za půl roku. Chceme hrát o nejvyšší příčku, chceme hrát Ligu mistrů. To jsou naše sny a cíle.

Noví hráči očima kouče Pavla Vrby Plzeň v zimní přestávce přivedla útočníka Tomáše Chorého z Olomouce a z hostování v druholigových Pardubicích si stáhla stopera Jiřího Pirocha. „Z Olomouce je zvyklý na jiný způsob hry, hodně na něj sázeli především co se týče soubojů, my jsme možná víc do kombinace. Ale nemyslím, že by pro něj měl být problém si zvyknout, protože dokáže hrát dobře s míčem a udržet ho. Do našeho způsobu hry by mohl zapadnout velice slušně,“ řekl Vrba o Chorém. „Když jsem ho viděl v tréninku, vzpomněl jsem si na Žilinu a Tomáše Hubočana. Hrál ve Zlatých Moravcích, pak se vrátil a byl z něho top stoper. Potom přestoupil do Petrohradu. Může se stát, že Piroch zůstane, ale může se stát, že zase odejde na hostování. Pro nás je každopádně zajímavý a perspektivní,“ řekl Vrba o Pirochovi.

Jste před jarem klidnější, když máte nahráno?

To píšete vy. Mluvit o náskoku je zbytečné, jaro bude těžké. Slavia udělá všechno proto, aby nám to zkomplikovala. Přečetl jsem si jejich vyjádření, že nic nevzdávají.

Takže sledujete, jak se na jaro chystají ostatní soupeři?

Ve čtvrtek jsem sledoval tiskovku Sparty. Neztrácí ambice, Slavia taky ne. Udělají všechno proto, aby nám život znepříjemnily. Jsou to kluby, které by měly mít nejvyšší cíle.

Přivedli jste žádaného útočníka Chorého z Olomouce. Proč?

Jsou hráči v české lize, o které stojíme. A taky vycházíme z toho, že je velký zájem o Krmenčíka, protože hraje výborně. Chorý přišel proto, abychom měli dalšího útočníka, pokud by Krmenčík odešel. Nechci říct, že by ho mohl nahradit, ale abychom prostě na tu alternativu byli připravení. A neřešili ji, až to nastane.

Odejde nejlepší ligový střelec Krmenčík už teď v zimě?

Nemyslím si, jeho odchod momentálně není téma. Spíš jsme chtěli posílit.

Krmenčík i Chorý budou chtít co nejvíc hrát. Už víte, jak mezi ně zápasy rozdělíte?

Říct to na začátku přípravy, to dokáže málokdo. V přípravě oba dostanou prostor, k nim máme ještě Marka Bakoše. Máme tři útočníky, které by chtěla většina týmů v lize. Nelze teď mluvit o tom, jak je budeme točit. Uvidíme, jakou budou mít na startu sezony formu.

Vybrali jste si Chorého i proto, že je Krmenčíkovi typologicky podobný?

Trochu ano, ale Tomášovi je teprve dvaadvacet, je perspektivní.

Sparta se zaměřila především na příchody zahraničních hráčů, vy jste pravý opak. Neplánujete, že se poohlédnete také v cizině?

Je pravda, že jsme zaměření hlavně na Česko a Slovensko. Kupovat zahraniční hráče je mnohem složitější než ty, které tady vidíte a máte je otestované. A hlavně, Česko není pro ty cizince nejžádanější destinací, takže sem jdou ti hráči, kterým skončila smlouva nebo se tady chtějí nastartovat. My chceme fotbalisty, kteří mají největší ambice a chtějí hrát o nejvyšší příčky.

Přijde vedle Chorého ještě někdo?

Nemyslím si.

Proč?

Pokud budeme vědět o lepších hráčích v české lize, tak samozřejmě zájem z naší strany bude. Momentálně tady máme hráče, o kterých jsme přesvědčení, že do Plzně patří. Nemáme důvod dělat nějaké širší nákupy, myslím, že by to nebylo správné.