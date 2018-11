V Rusku udělali ve fotbale kus práce, říká Vrba před utkáním v Moskvě

Plzeň čeká páté vystoupení v letošním ročníku Champions League, na poslední místě skupiny G ztrácí na ruský klub tři body.

CSKA Moskva - Plzeň úterý 18.55, Lužniky Rozhodčí: Makkelie - Diks, Steegstra (všichni Niz.). Předpokládané sestavy, CSKA: Akinfejev - Becao, Černov, Nababkin - Fernandes, Obljakov, Bistrovič, Vlašič, Šennikov - Čalov, Nišimura. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Procházka, Hrošovský - Petržela, Čermák, Kopic - Chorý.



Pokud hosté na monumentálním stadionu Lužniky zvítězí, budou blízko svému cíli: třetí příčce, která zaručuje pokračování v pohárech i na jaře.

„Na jaře chceme hrát Evropskou ligu a uděláme všechno pro to, abychom ten zápas zvládli,“ řekl Vrba.

O čem plzeňský kouč na tiskové konferenci v útrobách moskevského stadionu, kde se hrálo i finále světového šampionátu, ještě mluvil?

O místě, kde se v létě hrálo mistrovství světa.

„Když přiletíte do Ruska, tak si uvědomíte, jak se připravili na mistrovství světa a jak udělali maximum pro to, aby tu šel ten fotbal nahoru. Udělali tu velký kus práce, mají tu hodně cizinců a ruskou ligu řadím osobně k těm nejlepším v Evropě.“

O soupeři, který v září v Plzni dotáhl dvougólové manko na 2:2.

„Ve druhém poločase v Plzni velice dobře kombinovali. My bohužel neudrželi poslední standardní situaci v 93. minutě. Z mého pohledu je CSKA silné mužstvo.“

O svém trenérském protějšku Gončarenkovi.

„Jejich trenér má svoji tvář a i v CSKA ukazuje, že ji dokáže velice dobře převést do praxe. Jdou teď cestou některých zkušených hráčů, ale mají hodně mladé mužstvo, které v poslední době pod trenérem udělalo obrovský krok. I když jim začátek soutěže nevyšel, v poslední době mají formu a hrají velice dobře.“

O svém mužstvu.

„Jak novináři často píšou, nemáme nejmladší, ale spíš starší mužstvo. Zkušení hráči se dokážou připravit tak, jako by to pro ně byl poslední zápas, když to přeženu. Určitě je pro nás zkušenost z těchto zápasů strašně důležitá. Myslím, že i ti starší hráči v těchto zápasech podávají mnohem lepší výkony než v zápasech, které nejsou tak motivačně vysoko.“