Kouč Vrba: Bod musíme brát všemi deseti, po půli Liberec dominoval

„Vzhledem k průběhu zápasu musíme být s bodem hodně moc spokojení,“ řekl trenér Pavel Vrba. „Zápas se pro nás nevyvíjel dobře nejen kvůli tomu, že jsme asi od šedesáté minuty hráli v deseti. Liberec ve druhé půli dominoval, byl lepší, dobře kombinoval a my jsme měli štěstí, že jsme uhráli bod.“

Proč vás Liberec přehrával?

Byl lepší v dovednostech, víc si dovoloval. My jsme předvedli jednu individuální akci za zápas, ze které jsme dali gól. Jinak byl Liberec ve všech činnostech lepší a v útočné fázi hrál velice dobře.

Pochválíte tým alespoň za charakter, že v deseti dokázal vyrovnat?

Určitě ano. Bod musíme brát všemi deseti.

Neuškodila vaší hře reprezentační pauza?

Já si to nemyslím. Nám naopak pauza přišla vhod, protože jsme měli velkou zátěž v Lize mistrů, poháru i v lize. Zápas nebyl ovlivněn přestávkou.

Je pro vás útěchou, že váš gól zařídili dva střídající hráči: Petržela a střelec Kovařík?

Jak jste si asi všimli, v poslední době hráče hodně točíme. Samozřejmě jsem rád, že hráči, kteří tentokrát prostor nedostali, pomohli k tomu, že si odvážíme z Liberce bod.

Co říkáte tomu, že jste v Liberci neprohráli už po jedenácté v řadě?

To je jen statistická zajímavost, která toho moc neříká. Byly zápasy, kdy jsme tady hráli dobře, jindy jsme to uhráli se štěstím jako dneska.

Je pro vás fakt, že jste neprohráli, povzbuzením před úterním zápasem Ligy mistrů v Moskvě?

Z psychologického hlediska je určitě dobře, že jsme uhráli bod. Na druhou stranu výkonem jsme si moc nepomohli. Nerad bych ale snižoval výkon Liberce, ten nám spíš ukázal, že pokud nebudeme víc v pohybu a nezlepšíme se v individuálních schopnostech, bude to špatné. Možná je dobře, že jsme teď hráli proti tak silnému soupeři a uvědomili si, že fotbal je o něčem jiném než o tom, že favorit někam přijede a bude dominovat.

Jak to vypadá se zraněným záložníkem Kolářem?

Dan je od úterka po operaci achilovky, doba léčby je do jara. Krmenčík je také po operaci a ten se asi vrátí ještě později.