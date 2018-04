Propadák. Naše obrana byla na úrovni krajského přeboru, řekl Vrba

Plzeň pokračuje v jarní mizérii. Jestli doteď v lize klopýtala, na Bohemians upadla a tvrdě narazila.

Znovu to byl v porovnání s podzimem úplně jiný plzeňský tým. „Podzim nám vyšel mimořádně. V některých zápasech jsme měli štěstí, které nám na jaře chybí. Ale dneska to samozřejmě o žádném štěstí nebylo, Bohemka byla lepší, daleko kvalitnější. Ten zápas zaslouženě vyhrála,“ prohlásil Vrba.

Čím si výkon, zejména v průběhu prvního poločasu, kdy jste čtyřikrát inkasovali, vysvětlujete?

Nedovedu si to vysvětlit. Byl to propadák. Bohemka hrála jako ligový mančaft, zato naše defenziva byla na úrovni krajského přeboru.

Jaké to bylo sledovat z lavičky?

Hodně nepříjemné. Zvlášť, když se s hráči o něčem bavíme a jeden útočník Bohemky nás pak rozstřílí, uhraje to silově, v soubojích. Hráči, kteří by to měli zvládnout, to nezvládli. Bohemka hrála jednoduše, byla lepší a zaslouženě vyhrála.

Co byste řekl ke spolupráci Hořavy a Hrošovského uprostřed hřiště?

Myslím, že o nějaké spolupráci dneska nemá smysl moc mluvit. Hlavně během prvního poločasu.

A výkon Čermáka? Vystřídal jste ho ještě před přestávkou.

Ale to bylo spíš kvůli tomu, že jsme prohrávali jedna čtyři a chtěli jsme hrát na dva útočníky. Nebyla to reakce na individuální výkon, ale na to, že po pětatřiceti minutách to z naší strany bylo tragické.

Chyběli vám opět zranění Hejda s Krmenčíkem. Existuje šance, že budou připravení za týden na Spartu?

To uvidíme v pátek. Momentálně oba trénují individuálně, nedokážu říct, jestli se dají dohromady.

Jak tenhle výsledek ovlivní přípravu na důležitý zápas, který vás čeká?

Jakákoli ztráta je pro každé mužstvo komplikací. To je prostě fakt.

Dá se říct, že zisk titulu je nyní v ohrožení?

To si zhodnoťte vy. Dokážete to zhodnotit lépe bez nás, takže si tam napište, co chcete.

A jak to cítíte vy?

Já to cítím tak, že uvidíme po třicátém kole.

Máte z průběhu jarní části sezony pocit, že hráči po podzimu podlehli uspokojení?

To se teprve ukáže v těch posledních zápasech, které nás čekají.