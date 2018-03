Hapal před derby: Nemáme kondiční problém, je to jen v hlavách

V sobotu proti Slavii bude na lavičce znovu, ale už jako její šéf. Bude to jeho domácí premiéra v roli trenéra Sparty.

„Poznal jsem, jak se derby hraje, jaké je v něm nasazení, a z toho můžu čerpat,“ říká Hapal.

Na co si vzpomínáte ještě?

Derby bylo nádherné. Myslím, že jsme dokonce dali pět gólů, atmosféra byla úžasná. Každý trenér by si takový zápas přál.

Nelze očekávat, že Sparta v momentálním rozpoložení porazí Slavii 5:1 jako tenkrát.

Ale uděláme všechno, abychom byli úspěšní. Slavia je na tom v tabulce líp, to každý vidí. Ale derby favorita nemá. Věřím, že se moji hráči dobře nachystají a půjdou do něj se vším, co si takový zápas žádá. Nejen ti čeští, ale i ti ze zahraniční.

Trenér Hapal o Ben Chaimovi „V tréninku ukazuje, že má neskutečné předpoklady. U něj bude problém jinde, v psychice. Jde o koncentraci, osobní odvahu, souboje jeden na jednoho, zakončení. To, co umí v tréninku, bychom potřebovali, aby přenesl do zápasů.“

Na podzim za vašeho předchůdce Stramaccioniho to vypadalo, že většina cizinců neví, co derby obnáší. Myslíte si, že se to změní?

Taky od posledního zápasu v Karviné na tom pracujeme a hráče připravujeme tak, aby to věděli. Věřím, že na něj budou připraveni všichni. I ti, co přišli v zimě a to minulé na podzim nezažili.

Není lepší sázet spíš na ryzí sparťany? Nebo je to jedno?

Výhoda by to být mohla, ti kluci vědí, co je čeká. Ale v kádru máme hráče, kteří derby ještě nehráli, tak se podle toho připravujeme.

Vaším protějškem je Jindřich Trpišovský, pro kterého to v lize bude také první derby v roli hlavního trenéra. Jaký spolu máte vztah?

Studovali jsme spolu trenérskou licenci, známe se dobře a můžu říct, že jsme kamarádi. Mezi námi žádný problém nebyl a věřím, že ani nebude.

Sparta má poslední možnost, jak se vrátit do hry o druhou příčku. Co by pro vás případný neúspěch v derby znamenal?

Nepřemýšlíme o tom, že bychom neuspěli.

Vašemu mužstvu se opakovaně stává, že v druhém poločase soupeři nestačí. Je špatně trénované? Nebo má psychický blok?

Mám zpětnou vazbu od hráčů a žádný kondiční problém neexistuje. Je to jen v jejich v hlavách. V týdnu jsme měli tvrdý trénink a neviděl jsem jediný problém.

V utkání můžete mít potíže se soupeřovými standardkami. Silná zbraň Slavie, slabina Sparty. Jak jim chcete čelit?

Víte, jak se nejlíp brání standardka? Tím, že soupeře k žádné nepustíte. Ano, slávisté si z nich udělali velkou zbraň, už to tak bylo dřív za trenéra Šilhavého. Chodí do toho hodně nepříjemně. My se musíme připravit na osobní souboje.

Protože derby je jako válka?

Bude velmi důležité, aby každý hráč dal do zápasu to, co umí, a ještě něco navíc. Souboje budou tvrdé, budou se dohrávat, takže jde taky o to, aby se každý soustředil jen na hru.

Jaký průběh očekáváte?

Začátek spíš opatrný. A každý se bude snažit využít sebemenší chybu. Věřím, že my jich uděláme míň. Musíme být zodpovědní a nedostat se do krizových situací po jejich presinku. Nekazit na naší polovině a nepouštět je k rychlým protiútokům.

Hapal a Lafata na tiskové konferenci před sobotním derby: