Hapal: Snad hráči popřemýšlí, odvolání trenéra je i jejich porážka

Osmačtyřicetiletý kouč nahradil Andreu Stramaccioniho, který nebyl úspěšný.



Hapal podepsal smlouvu do léta 2020. V úterý odpoledne vedl v tréninkovém centru na Strahově první přípravu. Poté zamířil dolů na Letnou a na hlavním stadionu poprvé mluvil s novináři.

„Nečekal jsem, že mi Sparta zavolá. Ani jsem její poslední zápas s Brnem neviděl. Jen na mobilu jsem se podíval na výsledek. A někdy kolem třiadvacáté hodiny jsem měl telefon,“ líčil Hapal, dosud kouč slovenské reprezentační jedenadvacítky.

Jak dlouho jste se rozmýšlel?

Tady v tom křesle už spousta trenérů řekla, že se Sparta neodmítá. Já říkám, že každá nabídka se dá odmítnout. Ale když vás osloví Sparta...

Takže odmítnout nelze?

Spíš mě napadlo, jestli mě slovenský svaz uvolní. Do Sparty jsem chtěl, cítím to jako další velkou výzvu v kariéře.

Sledoval jste svého předchůdce Stramaccioniho? Máte přehled o tom, co na Spartě dělo?

Sleduju celou českou ligu i jiné soutěže, mám velký přehled o hráčích tady i v Evropě. Věřím, že v mužstvu je velký potenciál, jen se nedaří ho nastartovat a dojít k tomu hlavnímu, k výsledkům. Vím, že Sparta v určitých pasáží nehrála špatně, ale taky byly pasáže, kdy to nefungovalo. Mužstvo má na to, aby předvádělo lepší výkony a mělo lepší výsledky.

Sportovní ředitel Zdeněk Ščasný ke změně trenéra „Vždycky může změna v první moment pomoct. Je to šok pro hráče i diváky. Tady je ještě něco navíc, cítím neskutečně přátelskou atmosféru v kabině trenérů i u hráčů. Ale hlavní je nastoupit cestu, co by Sparta měla hrát. Ano, cítím okamžitou změnu. Jsem hrozně rád, že se během dvou dnů povedlo přivést trenéra, kterého jsme měli naprosto nejvýš, o Pavla jsem hodně stál.“

Už v sobotu v Karviné? Co musíte změnit nejdřív, abyste uspěli?

Potřebuju co nejrychleji poznat hráče, i když některé znám. Nalít jim do žil čerstvou krev, aby začali s novou motivací. Věřím, že se rozhodneme pro správnou sestavu. Jinak těch věcí se moc změnit nedá. A taky možná hráči o sobě popřemýšlí. Odvolání trenéra je i jejich porážkou. Věřím, že se zamyslí.

Uvažujete, že do kádru vrátíte Váchu s Biabianym, kteří trénují na Strahově s juniorkou resp. individuálně?

Mám to ve své kompetenci. Možná přijde chvíle, kdy o tom můžeme uvažovat, ale zatím se soustředím na práci se současným kádrem.

Jak by se Sparta měla na hřišti prezentovat?

U většiny trenérů je to podobné. Každý chce hrát ofenzivně, atraktivně pro diváky, střílet spoustu gólů, být úspěšný a sbírat body. Důležité je, aby se to podařilo přenést na hřiště.

Dostal jste konkrétní cíl?

Máme před sebou boj o druhé místo. Přemýšlet o prvním, když má Plzeň tak velký náskok, není na místě. Ale o to druhé se chceme porvat a uvidíme, na co dosáhneme.

O druhé místo se pere i Olomouc, kde jste fotbalově vyrostl, a Slavia. Derby vás čeká už příští týden. Vnímáte ho už?

Těžko se na něj můžeme těšit, když nás nejdřív čeká Karviná. Soustředíme se na ní, až pak na Slavii. Ale ve středu hraje pohár s Libercem, takže se na ni určitě půjdu podívat.

Realizační tým Pavla Hapala V sobotním zápase v Karviné bude mít nový sparťanský kouč k dispozici asistenta Radoslava Kováče a trenéry brankářů Daniela Zítku a Maria Galinoviče. „Chtěl bych si přivést svého asistenta, Otu Brunegrafa, ale působí na pozici asistenta u slovenské reprezentace do 21 let. Uvidíme, jak se nám to podaří domluvit,“ poznamenal Hapal.

Hrál jste v Německu, ve Španělsku, ale jak jste na tom s angličtinou, která je v kabině jedním ze dvou úředních jazyků?

Můj úředník jazyk to sice není, ale když budu něco potřebovat, anglicky se domluvím. Pokud půjde o něco konkrétního, pomůžou mi kluci. Taky bych chtěl, aby se zahraniční hráči trochu naučili česky.

Do Sparty si vás vybral sportovní ředitel Zdeněk Ščasný se svým nejbližším kolegou Tomášem Rosickým. Už máte vyjasněnou spolupráci?

Jestli myslíte sestavu, taktiku, tak hlavní rozhodnutí jde za mnou. Ale jsem otevřeným konzultacím, debatám a jsem za ně rád.

Když vás Sparta oslovila, vzpomněl jste na svá hráčská léta v rudém a zápas s Barcelonou v Lize mistrů z března 2000? Pokud byste proměnil penaltu minutu před koncem, Sparta by ji porazila.

Je to sice už spoustu let, ale pořád to mám v hlavě.