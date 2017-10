Mourinho tvrdě kritizoval: Hráči měli horší přístup než v přáteláku

Manchester United v 9. kole Premier League podlehli na hřišti nováčka 1:2, přišli o neporazitelnost a na vedoucího rivala Manchester City nabrali pětibodovou ztrátu.

„Nevybavuji si ani přátelské utkání, ve kterém by byl náš přístup tak špatný. V druhém poločase se snažili. Mohli jsme dát i druhý gól a remizovat, ale to by bylo nezasloužené,“ poznamenal Mourinho.

„Kdybych byl příznivcem Manchesteru United, byl bych skutečně zklamaný. Můžete prohrát s protivníkem, protože byl kvalitnější, ale ne proto, že měl lepší přístup.“

Portugalský kouč zároveň ocenil hru soupeře. „Hráli tak, jak se mi to líbí. Agresivně, s chutí, motivací, obětovali se. A to nám chybělo. Tým, který si zasloužil vyhrát, zvítězil. Hotovo,“ uvedl čtyřiapadesátiletý trenér.

„Slyšel jsem Andera Herreru (záložníka Manchesteru), který v rozhovorech říkal, že přístup a touha byla mizerná. Proboha. Když to hráč říká a cítí to tak, myslím, že by měli všichni přijít na tiskovou konferenci a vysvětlit, proč to tak bylo, protože já to vysvětlit neumím,“ pokračoval v kritice bývalý trenér Chelsea, Realu Madrid, Interu Milán nebo FC Porto.

Jeho protějšek David Wagner si výhru užíval. „Je to výjimečný okamžik. Velký výsledek pro malý Huddersfield Town. Jsem si toho vědom, jsem šťastný a pyšný. Je to jeden ze tří nejlepších momentů, které jsem jako trenér tohoto klubu prožil. Je to další kapitola v pohádce, kterou jsme začali před dvěma lety. Ukázalo se, že ve fotbale je všechno možné.“

Huddersfield ukončil sérii šesti zápasů bez vítězství a porazil Manchester United poprvé od 22. března 1952. V tabulce je jedenáctý s vyrovnanou bilancí 3-3-3 a skóre 7:10.