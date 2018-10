Ve Slovácku skončili Kordula i Levý, tým přebral bývalý kouč fotbalistek

Z klubu odešel také Stanislav Levý, kterého v pozici sportovního ředitele nahradil bývalý kapitán Veliče Šumulikoski.



Slovácko o změnách v průběhu reprezentační pauzy informovalo ve strohém prohlášení bez dalších podrobností na klubovém webu.



„Tyto kroky jsou reakcí na předcházející výsledky. Nyní před námi stojí důležitý zápas doma s Teplicemi, od kterého bychom se měli odrazit,“ řekl pro ČTK výkonný ředitel klubu Petr Pojezný.

Slovácko v lize naposledy zvítězilo 17. srpna na Dukle, od té doby šestkrát v řadě prohrálo a kleslo na předposlední místo tabulky.



„Na základě výsledku a předvedené hry se rozhodneme k dalším krokům. Hráči jsou si dobře vědomi současné situace. Slibujeme si hodně i od příchodu Veliče Šumulikoského, který měl u hráčů patřičný respekt,“ dodal Pojezný.



Novým koučem jmenoval Petra Vlachovského, který působí u ligového týmu od začátku sezony coby asistent. Posledních sedm let vedl na Slovácku fotbalistky, byl také trenérem reprezentace juniorek do 19 let.

Jde o pátou trenérskou změnu v aktuálním ročníku Fortuna ligy. Skončili také Pavel Hapal ve Spartě, Pavel Drsek v Dukle, Roman Skuhravý v Opavě a Daniel Šmejkal v Teplicích.

Čtyřicetiletý Kordula byl trenérem od loňského září, kdy na lavičce nahradil zkušeného Stanislava Levého, jenž se přesunul do kanceláře. Nyní klub opouštějí oba.