Zlín má náhradu za Petrželu. Přichází bývalý reprezentační kouč Bílek

Nahradil Vlastimila Petrželu, který ve středu na lavičce Zlína skončil po čtyřech měsících.

„Před dvěma dny mě oslovil pan Červenka, jestli bych měl zájem. Ve čtvrtek jsme se sešli a dohodli. Jsem moc rád, že si mě Zlín vybral a na práci tam se moc těším,“ řekl Bílek.



Do fotbalu se vrací po téměř čtrnácti měsících. Loni v dubnu skončil jako trenér Jihlavy, od té doby byl byl bez angažmá. „Chtěl jsem do zahraničí, ale ne za každou cenu. Nabídka by musela být zajímavá, ale žádnou takovou jsem nedostal. Za Zlín jsme opravdu rád,“ doplnil.

Třiapadesátiletý Bílek vedl během kariéry Teplice, Blšany či Plzeň. Úspěšný byl ve Spartě, kde v roce 2007 jako první trenér v Česku získal double. Vyzkoušel si i exotické štace u Cartaginés z Kostariky a Dinama Tbilisi z Gruzie, na Slovensku byl v Ružomberoku.

Mezi lety 2009 a 2013 vedl národní tým, který pod jeho vedením na mistrovství Evropy 2012 v Polsku a na Ukrajině postoupil do čtvrtfinále.

Ve Zlíně zdědí realizační tým. Jeho prvním asistentem bude Jan Kameník, s kterým Bílek spolupracoval už v Jihlavě. „Nakousli jsme i složení kádru. Odešel Ekpai, Vukadinovičovi a Holzerovi skončilo hostování, takže to musíme řešit,“ uvedl.

Bílek je bývalý výborný fotbalista, reprezentant. Na klubové úrovni toho nejvíc odehrál ve Spartě, vyzkoušel si i zahraniční angažmá ve španělském Betisu Sevilla.