Když měl kouč Hašek v neděli hodnotit domácí vítězství 2:0 nad Teplicemi, prohlásil: „Dva góly, to jsou na naše poměry gólostroj.“



A opravdu. Bohemians se na vstřelenou branku hodně nadřou. Třeba poslední Baník Ostrava dal o tři góly víc a to má ještě zápas k dobru. Méně jich pak vstřelilo pouze Slovácko (18) a Brno (14), shodně jich dal Zlín (20).

Všichni bojují o záchranu, kterou však fotbalisté Bohemians mají po neděli jistou. Třetím domácím vítězstvím po sobě se přehoupli přes třicetibodovou hranici, o které platí, že k udržení se v nejvyšší soutěži stačí.

Jak byste výhru nad Teplicemi zhodnotil, trenére?

Myslím si, že navzdory podmínkám jsme podali takový výkon, jaký jsme měli v plánu. Od první do devadesáté minuty jsme až na lokální situace byli lepším týmem. Výsledek je logické vyústění toho, co se na hřišti odehrávalo. Mohli jsme dát i víc než dva góly, ale jsme spokojení, že jsme vstřelili víc než jeden a že jsme vzadu udrželi nulu.

Po jednadvaceti kolech máte třicet jedna bodů a na Spartu ztrácíte pouhé čtyři. Co na to říkáte?

My jsme trochu kalkulovali, že Sparta v předchozích dvou zápasech body neudělá a zároveň jsme očekávali náš plný bodový zisk na Slovácku, což jsme nezvládli. Vnímáme to tak, že jednatřicet bodů by mělo stačit na záchranu a tak se budeme dívat dopředu. Příští kolo hrajeme s Jabloncem, který na jaře vyhrál všechny zápasy. Bude to pro nás výzva.

David Bartek říkal, že kdybyste skončili před Spartou, byl by to skvělý dárek pro fanoušky.

Určitě by to každý fanoušek Bohemky vnímal jako něco extra. Když porovnáte sílu klubů, tak oprávněně. Mým cílem ale je dál pracovat na hře. Abychom šli do utkání s tím, že hráči o sobě vědí a mají v sobě automatismy - to ještě musíme zlepšit.

Jak vás těší dominance, kterou máte v domácích zápasech?

Jedna věc je vyhrát zápas, druhá věc je vyhrát, protože by to tak skončit mělo. Dneska Teplice měly jednu šanci a kdyby místo břevna daly gól, tak třeba remizujeme. Ale z deseti zápasů, kdy bude průběh stejný jako dnes, bychom devět měli vyhrát. Naše práce už překlápí „jsme schopni vyhrát“ na „vyhrajeme, protože jsme lepší“. To bychom chtěli zvládat i ve venkovních zápasech. Na Slavii jsme bodovat mohli, na Slovácku měli.

Není to i tím, že se snažíte venku hrát až moc fotbalově?

Venku jdeme do zápasu se stejnou taktikou jako doma. Spíš věřím, že jsme si vybrali smůlu. Na Slavii to Pepa Hušbauer trefil tak, že když se ta situace zopakuje dvacetkrát, tak z toho nebude už ani jeden gól. Na Slovácku to ani nebudu komentovat, to byl gól roku, kterým nás porazili.