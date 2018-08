Kouč Hašek: Fanoušci se naštvali na sparťany a dotlačili nás ke gólu

Bohemians od 61. minuty prohrávali po přímém kopu Šurala, vyrovnali tři minuty před koncem poté, co po centru propadl míč na zadní tyč, odkud ho uklidil do brány Záviška.

„Proti Spartě je snazší se vybičovat, máte v zádech diváky, ohromně nám pomohli. Měli pocit, že někteří sparťané nehrají korektně. Jakmile do toho fanoušci šli, tak naplno - pocit křivdy je odšpuntoval. Měli jsme pocit, že za námi stojí. Gól a závěr byl ukázkou toho, když tým má dobrou morálku a stojí za ním fanoušci. Vytvořilo to energii, která nám dala možnost pomýšlet na víc. Chtěl bych divákům poděkovat,“ prohlásil kouč Bohemians.

Martin Hašek se během utkání nejvíc rozčiloval po zákrocích na Júsufa a Dominika Maška. Oba po vzdušných soubojích padli tvrdě na zem, Mašek to dokonce odnesl vážným zraněním. „Vykloubený loket, přetrhané vazy, ruka v sádře,“ oznámil Hašek.

Júsufa fauloval Martin Frýdek, Maška zase Alexandru Chipciu. Kouče Bohemians naštval hlavní sudí Ondřej Berka, který zákroky sparťanům netrestal žlutými kartami.

„Já teď nevím, do jaké míry můžu o rozhodčím mluvit... Tak úplně obecně. Přijde mi, že když vidíš faul, odpískáš faul. Když je to na kartu, dej kartu. Proti Spartě, Bohemce, to je jedno. Když je jasná penalta, tak penalta. Pískej, co vidíš. Myslím, že by se fotbalu ulevilo. Já tam viděl jeden zákrok, kde nechápu, proč nebyla karta. Byla by totiž druhá... Myslel jsem, že jasnější už ani být nemůže. Ale vůbec si nestěžuju,“ zdůraznil Hašek.

Pak se vrátil k soubojům ve vzduchu, které se mu ze strany hostů nelíbly. „Když náš hráč vyskočí první a druhý mu nasadí stoličku... Neřeknu, když jdou oba stejně, stejně vyskočí a jdou do sebe rameny, je to chlapský souboj.“

„Ale vůbec si nechci stěžovat, odpovídám na otázku ohledně fanoušků. Naši nejsou hloupí, proto měli negativní postoj. Já jsem tady ještě nezažil, aby po někom šli jako dneska,“ podotkl Hašek.

Fanoušci pískali právě na Chipcia. „Nepodezírám, že Maška chtěl zranit. Ale věděl, co dělá. Věděl, že když tam jde takhle, tak náš hráč padne a nebude vědět. Ke vší smůle to skončilo těžkým zraněním. Buď tam jdu jako chlap nebo jako užovka. Může tam být ruka, třeba i nechtěně, ale když ho někdo posadí, může spadnout na hlavu, zlomit si páteř teoreticky.“