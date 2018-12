Kouč jedenadvacítky Krejčí: Máme zajímavé hráče. Snad se popereme o Euro

„Beru to nicméně jako další krok kupředu v mé trenérské reprezentační kariéře. Máme zajímavé hráče a doufám, že vybereme dobrý tým, který se bude prát o postup na Euro,“ uvedl Krejčí na tiskové konferenci.

V nadcházejícím roce pro něj a jeho svěřence začíná kvalifikační boj o mistrovství Evropy, které v létě 2021 budou hostit Slovinsko a Maďarsko. Ze skupin postoupí na šampionát přímo pouze vítězové devíti skupin, zatímco dva nejlepší celky z druhých míst čeká baráž.

Rozdělení do výkonnostních košů pro los kvalifikace Možní soupeři Česka 1. koš: Německo, Anglie, Španělsko, Portugalsko, Dánsko, Francie, Itálie, Srbsko, Chorvatsko 2. koš: Rakousko, Švédsko, Belgie, Slovensko, Polsko, Rumunsko, ČESKO, Nizozemsko, Izrael 3. koš: Řecko, Ukrajina, Norsko, Rusko, Turecko, Island, Wales, Švýcarsko, Černá Hora 4. koš: Bulharsko, Finsko, Irsko, Gruzie, Kosovo, Skotsko, Makedonie, Bělorusko, Bosna 5. koš: Severní Irsko, Albánie, Moldavsko, Litva, Kazachstán, Lotyšsko, Ázerbájdžán, Arménie, Kypr 6. koš: Lucembursko, Malta, Estonsko, Faerské ostrovy, Gibraltar, Andorra, San Marino, Lichtenštejnsko.

Soupeře Česko pozná příští týden po losu v Nyonu (11. prosince). Při něm bude český tým ve druhém výkonnostním koši.

„Nejsem příznivcem toho, abych si vybíral nějakou vysněnou skupinu,“ řekl Krejčí. „Pokud budeme chtít postoupit na Euro, tak se bude muset sejít spousta věcí. Štěstí na los a také aby hráči byli zdraví a v klubech vytížení,“ prohlásil.

Právě herní vytížení je podle něj velkým specifikem práce u nejvyšší mládežnické kategorie. Ne každý fotbalista zvládne přechod do dospělého fotbalu, pro mnohé to znamená daleko méně minut, než na kolik bývali zvyklí.

„Na jednom srazu kluci vypadají skvěle, protože pravidelně nastupují, jenže příště se to otočí, protože už nehrají a to se odráží na výkonech,“ ví Krejčí, který bude nadále pracovat „se svými“. Do jedenadvacítky teď budou patřit fotbalisté z ročníku 1998 a mladší.

Možné opory očima iDNES.cz Brankář: Martin Jedlička (Dunajská streda)

Obrana: Alex Král (Teplice), Matěj Chaluš (Mladá Boleslav), Libor Holík (Zlín)

Záloha: Roman Květ (Příbram), Michal Sadílek (PSV), Filip Havelka (Budějovice/Sparta), Denis Granečný (Ostrava)

Útok: Ondřej Šašinka (Ostrava), Jan Matoušek (Slavia).

„Pracuju s nimi rok a půl, představu o kostře týmu mám. Hráčů jsem vyzkoušel dost. Kluci jsou charakterově dobře nastavení, neradi prohrávají. V zápasech se silnými soupeři se rvali o výsledek, o Česko. To je dobrý předpoklad k tomu, aby byli úspěšní,“ pochvaluje si kouč.

Krejčí se stejně jako jeho předchůdce Vítězslav Lavička nebude moci opřít o výrazného klasického útočníka, nikoho takového mládežnický fotbal na potřebné úrovni zkrátka nemá.

„Ve dvacítce bylo problémem zranění Graiciara a Drchala, ofenzivních hráčů tenhle výběr nemá zase tolik. Všichni soupeři, proti kterým jsme s dvacítkou hráli, měli v útoku vyšší kvalitu,“ uvedl.

„Budeme to muset nahradit jinak. Bohužel vytížení v klubech není takové, jaké bychom si představovali. Pro mě byl útočník číslo jedna Ondřej Šašinka, který tu a tam nastoupil za Baník. Zbytek kopal v juniorkách. Věřím, že někdo z kluků na ofenzivních postech vylétne,“ dodal nový trenér výběru do 21 let.