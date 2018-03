Jarolím: Nemůžeme nic podcenit. Čína bude chtít napravit facku od Walesu

Čínskou reprezentaci totiž trénuje italský trenér Marcello Lippi, mistr světa i bývalý úspěšný kouč Juventusu.

„Zatímco hráči Číny jsou neznámí, na lavičce je ikona...“ zaznělo z novinářského hloučku.

„To myslíte jako u nás?“ reagoval Jarolím se smíchem a pobavil přítomné. „Jo u Číny, tak to jo, už jsem se lekl,“ doplnil se smíchem a navázal hodnocením Lippiho práce pro čínský fotbal.

„Působí tam už dost dlouhou dobu. Jako Ital má mužstvo velmi dobře takticky srovnané, často používají systém čtyři tři tři, ale občas nastupují i se třemi beky,“ vysledoval český trenér při videorozboru.

Podobně jako hráči i on bez okolků přiznal, že jména čínských fotbalistů nezná. „Jsou to hodně živí hráči. Přesto bych byl rád, kdybychom si byli schopní vytvářet příležitosti a proměňovat je. Naším hlavním úkolem je vyhrát.“

Co by na soupeře mělo platit?

Určitý návod nám dali Velšané, kteří byli hodně efektivní především v úvodu a pak už měli zápas jasně ve vlastní režii. Ukázalo se, že je důležitý dobrý presink ve středu hřiště i správný moment přihrávky. Z toho Wales hodně těžil, vytvářel si šance.

Asi největším znalcem čínského fotbalu v současném českém týmu je váš asistent Miroslav Koubek, který tady působil. Co vám o Číně říkal?

Ono už to také je nějakou chvíli, co tady byl, ale samozřejmě, že to trošku zmapované má. Celkově je to ovšem složité, protože Číňané často mění čísla, není jednoduché si zapamatovat jejich jména a dát to pak nějak dohromady, je složité. Víme, že mají šikovné útočné hráče a když se podíváte na jejich výsledky s mužstvy z Asie, jsou to většinou vyrovnané zápasy.

V minulé kvalifikaci třeba porazili Katar, nad kterým jste v listopadu jen těsně vyhráli.

Přesně tak. A to jsme se na vlastní kůži přesvědčili, že Katařané nejsou žádní nazdárci, že umějí kopat. Takže rozhodně nemůžeme nic podcenit. Navíc, když Číňané dostali v zápase s Walesem takovou facku, šest gólů. Určitě to budou chtít napravit.

Chystáte se proti pátečnímu duelu s Uruguayí nějak výrazněji obměnit sestavu?

Určitě nějaké změny budou. Proti Uruguayi jsme nastoupili se třemi obránci i vzhledem k tomu, že jsme chtěli eliminovat jejich hru na dva útočníky. Tentokrát budeme hrát vzadu na čtyři a já doufám, že to bude fungovat. Změny se dotknou i gólmanů. Pokud se nestane nic mimořádného, počítáme s tím, že se Koubek s Vaclíkem o poločase prostřídají.

Cítíte i při podobných přípravných turnajích tlak od fanoušků?

Já už se od takových věcí zcela oprostil, nic podobného si nepřipouštím. Tlak vytvářím jen sám na sebe, protože chci vyhrávat stejně tak jako všichni hráči.