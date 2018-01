Bude to výzva, těší se kouč Jarolím. Slováci by raději skupinu bez Čechů

Češi se na podzim vyhnou dlouhému cestování, které zažili v listopadu do Kataru. A které je čeká i v březnu, až vyrazí na přípravný turnaj do Číny.

Pak až na podzim v říjnu vyrazí na dvojboj na Slovensko a Ukrajinu, která je třetím týmem do party v první skupině Ligy B.

Z geografického hlediska pro Čechy ideální los, co do atraktivity tak napůl. Zápasy se Slovenskem, které má v posledních letech lepší výsledky, budou bezesporu zajímavé. Místo Ukrajiny by však řada fanoušků jistě uvítala jiného soupeře: nabízeli se Irové, Švédové či Bosňané.

Termínová listina Češi v Lize národů 1. hrací den: Česko - Ukrajina (6. září, 20.45)

2. hrací den: přátelské utkání (9. až 11. září)

3. hrací den: Slovensko - Česko (13. října, 15.00)

4. hrací den: Ukrajina - Česko (16. října, 20.45)

5. hrací den: přátelské utkání (15. až 17. listopadu)

6. hrací den: Česko - Slovensko (19. listopadu, 20.45)

„Ale my to bereme jako fakt. Z těch soupeřů si moc vybírat nemůžete, teď se na ně musíme jen co nejlépe připravit,“ uvedl kouč Karel Jarolím.

A Slováci? Těšili se na přátelský zápas s Českem, původně plánovaný ke stému výročí republiky. „Bylo by to hezké oslavit v přátelském duchu,“ vysvětloval Štefan Tarkovič, asistent slovenského trenéra Jána Kozáka.

„Na druhou stranu teď půjde o body, takže ty zápasy budou o to atraktivnější a zajímavější. Rozhodně se budou hrát v dobré kulise a pro oba týmy to bude těžké. Fanoušci si derby přáli a osud tomu přál,“ doplnil Tarkovič.

VIDEO: Se Slováky to bude pikantní, tuší po losu Jarolím

A vy, trenére Jarolíme, jste s losem spokojený?

Se Slovenskem to pochopitelně získává na pikantnosti, ten náboj v tom utkání bezpochyby nebude chybět. A Ukrajina je velice ambiciózní mužstvo, které určitě také bude chtít vyhrát skupinu. Budou to zajímavé zápasy a dobrá výzva.

Jaká je vlastně aktuální agenda trenéra národního týmu? Česká liga se nehraje, za dva měsíce odletíte na přípravný turnaj do Číny...

Neustále pozorujeme hráče, kteří už mají rozehranou ligovou soutěž. A pomalu se také začíná blížit začátek české ligy. Takže budeme chtít vidět co nejvíc zápasů a samozřejmě si budeme přát, aby všichni hráči byli zdraví a ve formě.

Po losu v Lausanne jste se přátelsky zdravil se zástupcem slovenského týmu, asistentem trenéra Tarkovičem. Proběhnou v přátelském duchu i podzimní duely?

Já si myslím, že by to tak zůstat mělo, ale pochopitelně, že až si to rozdáme na hřišti, jiskry létat budou. Ale mělo by to všechno zůstat fair play.

Slovenský asistent Tarkovič na stejnou otázku reaguje: Žádný přátelský zápas to však nebude... Ani z naší, ani z české strany, tím jsem si jistý. Půjde o hodně, budou to vlastně ostré kvalifikační duely.