Jarolím: Kdyby tým nezareagoval, přišlo by mi, že je všechno zbytečné

Když s ním po debaklu cloumá vztek, novináři jeho náladu nikdy neodnesou.

Po vítězství lze zase jeho pozitivní rozpoložení využít.

Když v reakci na dotaz k citlivému tématu o možném angažmá v Káhiře „Jestli se to dál vyvinulo, pronesl „Zatím ne“, žurnalisty tím zaskočil.

Zatím? „Proboha ne, nic se ke mně nedostalo. Mluví se o tom, ale já o ničem nevím,“ zdůraznil Jarolím s vážnou tváří.

Když odcházel, prohodil tu větu o své prostořekosti.

Před středečním přípravným soubojem s Nigérií si moc dobře uvědomoval, že národní mužstvo i on už potřebují slušný výsledek. Výhru 1:0 podpořil i solidní výkon v prvním poločase.

„Po výprasku s Austrálií jsem byl vystavený většímu tlaku. Nejen já, ale celé mužstvo,“ přiznal Jarolím.

Ulevilo se vám?

Jsem rád. Zkoušel jsem všechno možné. No, kdyby to hráči neměli pochopit a nezareagovali, tak bych skoro cítil, že je to zbytečné.

Až tak, že byste to vzdal?

To nevím, to říkám teď. Mrzelo by mě to. I když se hraje na výsledky a je to přípravný zápas, jde o způsob, jak se mužstvo prezentuje a ukáže charakter. To tam proti Nigérii bylo. Bez ohledu na výsledek. Musíme hrát takhle. Mělo by být normální, že každý chce uspět. Z toho projevu by to mělo být cítit.

V předchozím zápase proti Austrálii to cítit nebylo. Potřebovalo mužstvo facku 0:4?

Snažil jsem se být důslednější. Snad si to kluci vzali k srdci. Dokázali zareagovat týmovým a bojovným výkonem.

Sami říkají, když jde to tuhého, tak zabereme víc. Ale to asi není úplně dobře, ne?

Mělo by to být i jinak. Ten projev by měl prostě takhle vypadat. To jsou zásadní věci, aby člověk uspěl.

V čem byl zápas proti Nigérii jiný než proti Austrálii?

Hráli jsme mnohem víc týmově, víc bojovali. To vám samo o sobě nezaručí výsledek, ale způsob hry a projev byl rozhodně týmovější.

Projevila se změna rozestavení?

Myslím, že ano. Byli jsme v obranné činnosti pevnější.

Bylo to téměř bez chyb.

Přesně tak. Musíme se jich vyvarovat úplně, na téhle úrovni by se takové jako proti Austrálii stávat neměly. Pak totiž můžete vymýšlet co chcete a je vám to stejně houby platné. Proti Nigérii jsme předvedli koncentrovaný a zodpovědný výkon.

Je to příslib před startem zářijové Ligy národů?

Věřím, že ano. Není to tak, že něco hledáme a zkoušíme. Spíš jde o to, že přecházíme ze systému do systému. Bavil jsem se s trenérem Nigérie a říkal, že kdyby pokračovali ve stejném rozestavení v druhém poločase v předchozím utkání v Anglii, tak tam dostali čtyři pět gólů. Ale změnili to, zareagovali a dali to na tři stopery. Oni to změnili i proti nám, když viděli, v jakém jsme rozestavení. To je normální jev.

Dali jste první gól, vyhráli poločas. To bylo hodně důležité, souhlasíte?

Jen škoda, že jsme nedokázali zužitkovat některou z těch nadějných situací. Mohlo to být pozitivnější, kdybychom vedli o dvě branky. Zejména Patrik Schick, ten měl stoprocentní šanci.

Nedal, ale i tak budete mít do září klid. Je to tak?

Já ten klid nemám nikdy. To nemůžu říct. Je to o tom, že do září uteče spousta času a stejně víte prd, co se mezi tím odehraje. Přestupy, zranění. Samozřejmě, že z psychologického hlediska je vítězství nesmírně důležité.