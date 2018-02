Pět porážek v řadě a dost. Kouče Uhrina by měl v Boleslavi nahradit Weber

Ten až do listopadu vedl Karvinou, kde má stále platný kontrakt.

„Mohu potvrdit, že jsem nabídku z Boleslavi dostal, ale je to hodně čerstvé, navíc jsem stále ještě smluvně vázán v Karviné. Během neděle by měla probíhat další jednání,“ uvedl v sobotu večer Jozef Weber pro iDNES.cz.



Trenér Jozef Weber má namířeno do Mladé Boleslavi.

Pro bývalého kouče Bohemians a Karviné by byla Boleslav třetím trenérským angažmá. Případný cíl? Dohrát sezonu co nejdál od sestupových příček.

Do jejich blízkosti se Boleslav nečekaně propadla pod vedením trenéra Dušana Uhrina, jenž je na lavičce středočeského týmu od léta.

Nejdřív s rozšířenými pravomocemi jako generální sportovní manažer. Od ledna už znovu jen jako trenér.

„Chceme skončit určitě do pohárového umístění. Můj cíl je takový, že bych chtěl získat víc než 50 bodů,“ plánoval Uhrin ještě v létě. Teď by k takovému bodovému zisku musela Boleslav vyhrát jedenáct z dvanácti zbývajících ligových zápasů...

Je to pro ni jedna z nejhorších sezon za poslední roky. V létě vypadla v předkole Evropské ligy s albánským Skënderbeu Korcë a v ligové tabulce je momentálně až třináctá, čtyři body od sestupových pozic.

V lize prohrála pět zápasů v řadě, ten poslední v sobotu 0:1 v Liberci, aniž by vystřelila na bránu. „Jsme bezradní v útoku, chybí nám důraz a udělat něco navíc. Měli jsme jen jednu pološanci. Když jsme dostali branku, snažili jsme se vyrovnat soupeři v bojovnosti, byli jsme pohyblivější. Ale nedostali jsme se do pořádného zakončení. Musíme se dát hlavou dohromady a udělat vše pro to, abychom situaci otočili,“ hodnotil Uhrin nepovedený zápas.

Boleslav přitom kdysi dovedl na druhé místo v lize i do evropských pohárů. Vedl také Temešvár, Kluž, AEL Limassol, Dinamo Tbilisi nebo přední české týmy Plzeň se Slavií. Teď potřetí odchází jako kouč z Boleslavi.

Jeho nástupcem se s největší pravděpodobností stane Jozef Weber, bývalý fotbalista Jablonce, který coby trenér zažil největší úspěchy v Karviné: poprvé v historii s klubem postoupil do ligy a loni s ní obsadil desáté místo.

Start do aktuální sezony se mu ovšem nepovedl a na začátku listopadu, kdy byla Karviná v lize předposlední, Webera odvolali.