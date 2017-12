Dál s kšiltovkou? Trpišovský: Chtěl bych, ale hlavou proti zdi nepůjdu

Trénoval caparty v Bohemians i děti ve sparťanské akademii na Strahově. Vstával před čtvrtou ráno, aby jako číšník byl včas v práci.

Ještě před pěti lety trénoval v divizi a objížděl venkovské stadiony. Pak druhá liga ve Viktorii Žižkov, skromné zázemí i potíže s financemi.

V Liberci zažil evropské poháry, od pátku 22. prosince je oficiálně trenérem Slavie, jednoho z nejslavnějších a největších českých klubů.

„Když jsem byl ve Viktorce Žižkov, tak jsme si s nadsázkou řečeno kopali na silnici,“ vzpomíná jedenačtyřicetiletý kouč.

Trpišovský a jeho tým Hlavní trenér: Jindřich Trpišovský

Asistenti: Zdeněk Houštecký, Jaroslav Köstl, Jiří Bílek

Trenéři brankářů: Štěpán Kolář, Radek Černý

Vedoucí mužstva: Stanislav Vlček

„A teď Slavie. Nejsou to postupné kroky, to jsou mílové kroky. Skok do jiné galaxie,“ říká Trpišovský v rozhovoru pro klubovou televizi.

Aspoň, že je všechno domluveno a můžete mít klidné svátky.

Moc klidné je mít nebudu, strávím je pracovně, s rodinou se stěhujeme. Každopádně pro nás všechny v realizačním týmu, s kterým do Slavie jdeme spolu, je to turbulentní období. Divize, Viktorka Žižkov, Liberec, poháry a teď Slavie. Jiná galaxie.

Jindřich Trpišovský trenérem Slavie, jak vám to zní?

Jsou to pro mě úplně nové pocity. Bylo to hodně hektické a v tuhle chvíli jsem rád, že už je všechno vyřízeno a že je jasno.

Co to pro vás znamená?

Hodně změn, ale těším se moc. Jsem sice rodilý Pražák, ale jsem spíš konzervativní typ, takže když si někde zvyknu, pak si hůř zvykám na nové věci. A nových věcí teď bude hodně. Výhodou je, že tady už spoustu lidí znám, ať už v managementu, nebo i v kabině. Doufám, že díky tomu to budu mít jednodušší. Beru to tak, že v první fázi si musím na Slavii zvyknout.

Zvyknete si i na větší tlak? Slavia a Liberec, to se srovnat nedá.

Tlak je všude. Vzpomínám si, když jsem šel z druhé ligy rovnou do pohárů. Ale bral jsem to tak, že hřiště je všude stejně velké, hraje dvaadvacet hráčů a bude jen na nás, jakou práci odvedeme. Ale samozřejmě vnímám, že jdu do klubu s ohromnou fanouškovskou základnou. Cítím velký závazek k lidem, kteří přijdou na stadion. Jsou nejdůležitější, věnují nám svůj čas i peníze. Pro mě je nejdůležitější, aby na náš produkt, který jim nabídneme, byli hrdí.

Do Slavie vás doporučil její nový sportovní ředitel Jan Nezmar, který vás v létě 2015 bral do Liberce. Jakou roli hraje ve vaší kariéře?

Tu nejzásadnější, to říkám upřímně. On si mě vybral do Liberce z druholigového Žižkova a dal mi neuvěřitelnou šanci. Po dvou letech v profesionálním fotbale jsem dostal možnost skočit do první ligy a do týmu, jehož první utkání byla kvalifikace o evropské poháry. Bylo to velké riziko, ale vybral si nás. Je to člověk, kterého si vážím pracovně i lidsky, jsme schopni si za deset minut říct věci, které si s jinými lidmi říkáte šest hodin. Jsme stejně naladění a na spolupráci se hodně těším.

Jakou máte představu o změnách v kádru? Co lze od Slavie v přestupním období čekat?

Když budu mluvit za sebe, doufám, že to bude klidnější, než jsem poslední dobou prožíval. Byl jsem zvyklý na migrační vlny tam a zpátky. Myslím, že ve Slavii je dobrý tým a skvělí hráči. V první fázi musíme navázat na to, co tady bylo, odvedl se tady obrovský kus práce. Trenéři, kteří tu byli před námi, dokázali získat titul. My musíme poznat tým a vymáčknout z hráčů maximum. Nejsem zastáncem velkých změn. Myslím, že bude záležet na tom, kteří hráči případně odejdou. Pak budeme chtít získat adekvátní náhradu. Budeme se spíš rozhlížet po typologii hráčů, která v tom týmu úplně není, ať už na některých postech nebo pro způsob hry, kterým se budeme chtít prezentovat.

Jaký způsob hry to bude?

Navážu na cíle, které jsem zde slyšel. Je mi vlastní hrát co nejvíc ofenzivně a aktivně. To je i přání vedení klubu. Budeme se postupně seznamovat s týmem a cíl bude posunout těžiště co nejblíž k soupeřově bráně. Zjednodušeně řečeno - útočit od první do devadesáté minuty, ať už s míčem nebo na míč, když ho mít nebudeme.

K vaší image patří i kšiltovka. Hodí se, abyste v ní koučoval i Slavii?

To je dobrá otázka. Samozřejmě i v průběhu jednání na tohle přišla řeč, bylo to téma. Chtěl bych si ji nechat, ale mám v plánu se o tom radit i s fanoušky, najít společnou tezi. Je to symbol, který ke mně patří, ale hlavou proti zdi nepůjdu.