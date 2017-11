Zasloužená výhra, hodnotil Šilhavý. Slavia je o krok blíž k postupu

„Výborný výkon však podal celý tým. Ten zápas jsme vyhráli zaslouženě,“ hodnotil Šilhavý.

Slavia se po vítězství v Izraeli přiblížila postupu do jarní fáze Evropské ligy - jen nesmí za dva týdny doma prohrát s Astanou, která ve čtvrtek nezvládla domácí duel s Villarrealem (2:3).

„Ještě na hotelu jsme ten jejich zápas sledovali a za takový výsledek jsme byli pochopitelně rádi. I kdyby se nám náš zápas tady náhodou nepovedl, věděli jsme, že bude v prosinci pořád o co hrát,“ doplnil trenér.

Byla výhoda nastoupit s vědomím výsledku druhého zápasu?

Nemyslím si, že by k tomu hráči kvůli výsledku z Astany přistoupili nějak jinak. Že budeme hrát o postup až doma, bylo stejně dané už dopředu. Naopak si myslím, že hráči podali velice dobrý a koncentrovaný výkon po celých devadesát minut.

Takže jste s vítězným výkonem zcela spokojený?

Každé vítězství v evropském poháru je důležité nejen pro Slavii, ale pro celý český fotbal. My vyhráli zaslouženě, do zápasu jsme vstoupili velice aktivně, hráče Tel Avivu jsme napadali, což jim nesedělo. V přechodové fázi jsme si vytvářeli šance, které už v průběhu prvního poločasu měli skončit gólem.

Vyšlo to až díky krásnému gólu Hušbauera.

Byla to krásná střela, navíc Pepa ve druhém poločase přidal podobnou. V závěru domácí trochu prostřídali, chtěli s tím utkáním ještě něco udělat, měli tam i několik závarů... Ale také my jsme měli ještě další možnosti, abychom přidali další góly.

Řekl si Josef Hušbauer povedeným výkonem o větší prostor v zápasech Evropské ligy? Letos střídal jen v domácím utkání s Maccabi, ani jednou nehrál s Villarrealem a nemoc ho nepustila do Astany.

Nerozděloval bych to tak. Že by nemohl hrát evropské poháry, to určitě ne. Jsem rád, že to takhle vzal a že mužstvo táhl v roli kapitána k vítězství.

Hodně byl na hřišti vidět i Jaromír Zmrhal. Cítíte, že jeho loňská forma je zpátky?

Přesně takový mám pocit. Zahrál opravdu velmi dobře, byl neúnavný, bojoval, snad jen gól mu chyběl.



Jak obecně hodnotíte cestu Evropskou ligou? Slavia je v pohárech po dlouhé době a hned má blízko k postupu.

Ještě jsme však nikam nepostoupili, ale určitě v Evropské lize ostudu neděláme. Je jasné, že bychom všichni chtěli být úspěšní hned a mnohdy nám tak možná chybí trochu víc trpělivosti. Liga nám teď kvůli Plzni trochu ujíždí a postup v poháru by byl rozhodně velký výsledek. Věřím, že před domácími fanoušky to proti Astaně zvládneme.

Zmínil jste fanoušky, kteří za vámi v hojném počtu přicestovali i sem do Izraele. Během zápasu byli slyšet víc než ti domácí, překvapili vás?

Překvapili mě příjemně, protože za námi jeli takovou dálku. Jsem rád a musíme jim poděkovat, byli skvělí.