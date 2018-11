Kouč Šilhavý: S Hapalem bych jel i na dovolenou, ale teď mu nic nedaruju

Federální derby v Edenu se hraje v pondělí od 20.45, měsíc a šest dnů po tom prvním. Tenkrát v Trnavě čeští fotbalisté duel zvládli. Vyhráli 2:1 a ukázali, že to s nimi nemusí být tak zlé, jak to po předchozích výkonech možná vypadalo.

Pod novým trenérem má reprezentace zase vlastní tvář. Je sebevědomá, sálá z ní dobrá atmosféra, získává si zpátky náročné fanoušky.

„Věřím, že i oni si uvědomují, jak důležité utkání nás proti Slovensku čeká,“ připomněl Šilhavý před svým prvním domácím zápasem v roli kouče národního týmu.

Je to zápas podzimu?

Rozhodně je to nejdůležitější duel z těch, které jsme od října odehráli. Navíc derby, v němž chceme a uděláme maximum pro to, abychom předvedli dobrý fotbal a uspěli.

Budete význam utkání hráčům speciálně zdůrazňovat?

Přemýšlel jsem nad tím a abych pravdu řekl, ještě nemám jasno. Uvidím, jak hráči budou reagovat na tréninku, ale určitě nechceme, aby byli přemotivovaní, nebo naopak moc v klidu. Na druhou stranu: není to mistrovství světa a já v týmu nechci šířit zbytečnou nervozitu. Hráči sami moc dobře vědí, o co nám jde.

Česko - Slovensko pondělí od 20.45 v Praze-Edenu Rozhodčí: Alejandro Hernandez - Teodoro Sobrino, Raúl Cabanero (všichni Šp.). Předpokládané sestavy ČR: Vaclík - Kadeřábek, Kalas, Čelůstka, Novák - Souček, Pavelka - Vydra, Dočkal, Jankto - Schick. Slovensko: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Škriniar, Hancko - Greguš - Rusnák, Kucka, Hamšík, Stoch - Nemec.

O udržení se v druhé divizi Ligy národů i nasazení pro kvalifikaci o mistrovství Evropy 2020. Jakou roli bude hrát, že vám stačí i remíza?

Jsme v lepší pozici a remízu bych bral, spoléhat na to ovšem nemůžeme. Nejde, abychom se celý zápas nikam nehnali a čekali jen na soupeře. Chceme se prezentovat hrou, kterou jsme předváděli v předchozích zápasech, chceme být aktivní, chceme dávat góly.

Ty dali Slováci v pátečním utkání proti Ukrajině hned čtyři. Změna trenéra zafungovala. Překvapilo vás to?

Bylo znát, že každý z hráčů se chce před novým trenérem předvést. Herní projev byl aktivní, od začátku vysoko napadali, brzy dali dva góly, Ukrajinu jednoznačně přehráli. Pavel Hapal dal možnost i těm, které zná ze svého působení u jednadvacítky, těch změn tam bylo i vinou zranění vícero, ale všichni se odvděčili velmi dobrým výkonem.

Vy se s trenérem Hapalem znáte dobře?

Jsme přátelé, voláme si, hráli jsme proti sobě fotbal a jeden o druhém dobře víme, kdo jsme, jaký máme charakter...

A víte, jestli proti vám v pondělí nasadí Miroslava Stocha, kterého do reprezentace pozval po dvou letech?

To nevím, to se budete muset zeptat Pavla... Ale Miňo Stoch je nebezpečný hráč se skvělou kopací technikou. Pokud nastoupí, budeme si ho muset hodně všímat kolem pokutového území, nesmíme mu nechat čas si přebrat míč, zamířit. Má skvělou střeleckou fazonu.