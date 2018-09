Nevěřím, že je všechno špatně. Fotbal jsme hrát nezapomněli, říká Šilhavý

Bez práce byl devět měsíců. Teď nastupuje bývalý kouč Liberce, Jablonce či Slavie na nejprestižnější trenérské místo v zemi.



„Je to závazek a veliká čest. Vím, že nás nečeká nic jednoduchého. Ale co taky dneska jednoduché je?“ poznamenal Šilhavý, který už u národního týmu působil coby asistent ve slavné éře Karla Brücknera.

„Ta zkušenost je k nezaplacení. Na spoustu věcí z té doby si nyní vzpomenu, když něco řeším. Dokonce jsem teď s trenérem Brücknerem i mluvil,“ přiblížil.

Tenkrát jste měli slavnou generaci, skvělé hráče. To už teď neplatí.

Ale já nevěřím, že je v českém fotbale všechno špatné, jak se o tom píše. Ta kritika je velká, ale fotbal jsme hrát nezapomněli. Chceme získat důvěru fanoušků zpátky.

Takový je vás cíl?

Všechno je teď opravdu rychlé. V pátek posíláme předběžnou nominaci pro zahraniční hráče, i proto jsme se už v sobotu rozjeli za klukama do Německa. Viděli jsme dva zápasy, s některými hráči jsme i mluvili. Pro nás je teď zásadní Liga národů, úspěch v ní je naším krátkodobým cílem. Chceme také stabilizovat kádr.

Takže výběr hráčů, se kterými budete pracovat, zúžíte?

Bylo by ideální, kdybychom našli kostru týmu, určitý systém. Chtěli bychom mít na každý post připravené hráče, ale není to o jménech, důležitá je vždy momentální forma i zdravotní stav.

Přesto: zkuste naznačit, na koho budete v národním týmu spoléhat.

Myslím, že mluvit o konkrétních jménech je předčasné, v téhle chvíli je možné všechno.

Třeba i nominace nováčků?

Nedovedu si představit, že by za tu krátkou dobu někdo nový vylétl natolik, aby byl nominovaný. V téhle fázi nebudeme zkoušet nic nového, to teď není na místě. Budeme vycházet z těch, kteří v reprezentaci v poslední době hrají. Zjišťujeme, jak na tom jsou Marek Suchý, Vláďa Darida a další zranění, kteří vždy patřili k lídrům nejen na hřišti.

Zmiňujete lídry. Právě ti i podle vyjádření samotných hráčů současnému národnímu týmu chybí, co s tím?

Nejen podle hráčů, mluvil o tom i Karel Jarolím. Ale řekl bych, že lídři chybí v dnešní době obecně, i v naší lize jich je málo. Proto by měl být náš výběr zpočátku zaměřený na charakterní hráče. Potřebujeme takové, kteří se za nic neschovávají ani při špatném výsledku. Teď mě napadá třeba Tomáš Sivok, čímž neříkám, že bude nominovaný. Ale on je přesně ten bojovník, který mluví v kabině i na hřišti. Čím víc takových typů v týmu bude, tím větší plus to pro trenéra je.

Plánujete stav současné reprezentace konzultoval s Karlem Jarolímem, odvolaným trenérem?

Pro nás je v této chvíli každý postřeh, který by nám pomohl, důležitý. Ale přiznám se, že jsem schůzku s Karlem zatím neplánoval. Známe se ale dobře, je to velmi dobrý a zkušený trenér, což v minulosti dokázal.

S Karlem Poborským, o němž se mluvilo coby o možném asistentovi, jste mluvil?

Také ne, protože jsme s vedením asociace dohodnutí, že sportovní věci budeme projednávat spolu, že oni dají návrhy a o nich pak budeme diskutovat. Jenže než k tomu vůbec došlo, Karel vystoupil s tím, že o místo asistenta nemá zájem. Je to respektovaná osobnost, se kterou se velmi dobře znám. Třeba to probereme, až se někde potkáme.

Jaký vlastně máte dojem z týmu? Z hráčů, s kterými jste se zatím setkal?Cítím, že si všichni uvědomují, že současná situace není v pořádku, že výkony v poslední době nebyly dobré. Ale zároveň jsou odhodlaní ty špatné výsledky napravit. Věřím, že jsou tak nastavení všichni, že reprezentovat naši zem je pro ně pořád čest.

Start vaší mise bude náročný: za necelý měsíc v Trnavě. Už máte v hlavě na Slováky připravený nějaký konkrétní plán?

Role reprezentačního kouče je specifická, víc manažerská. Musíte vybrat vhodné hráče a vytvořit v týmu správnou chemii, nastavit správný systém hry. Nechci teď říkat, že Karel hrál nějak, bylo to špatně, a proto budeme hrát jinak. Každý máme svůj styl práce a máme určitou představu.

Jaká je ta vaše?

Uvažujeme o určitých korekturách, obměnách. Důležitá bude organizace hry, disciplína a odhodlání získat zpátky důvěru fanoušků, protože všichni víme, že se ty poslední zápasy nepovedly. Ale jak už jsem řekl, nemyslím si, že to je reálný obrázek českého fotbalu.