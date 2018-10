Začátky kouče Šilhavého: o brankáři má jasno, rád by vybral i kapitána

Ve středu fanouškům představil svou první nominaci na blížící se zápasy v Lize národů na Slovensku a na Ukrajině. Čítá jedenadvacet jmen, tři brankáře a osmnáct hráčů. Nepřichystal vyloženě žádné překvapení. „Ještě dva hráče dodatečně povoláme,“ řekl Šilhavý.

Jak jste prožil poslední dva týdny?

Byli jsme hodně pilní. Snažili jsme se mluvit se všemi hráči, které máme v zahraničí. Německo, Turecko, Itálie. Všichni mají chuť reprezentovat, těší se. Není jim jedno, jaká kritika se objevila po posledních zápasech. Chtějí ukázat, že umí hrát líp. V neposlední řadě jsme mluvili s trenéry Sparty, Slavie, Plzně i Jablonce.

PÁLIL NAD. Plzeňský forvard Michael Krmenčík střílí v utkání Ligy mistrů na hřišti AS Řím.

Mimochodem, Plzeň v úterý dostala pět gólů v Římě a „vaši“ reprezentanti Hejda s Řezníkem či Krmenčík se zrovna nepředvedli. Co jste jejich výkonům říkal?

Pavel Vrba už to zhodnotil. Výsledek nebyl dobrý, nakonec ani hra. Není to úplně ideální, ale AS Řím je kvalitní evropský tým, je to Liga mistrů. Nepokryli Džeka, je to pro ně poučení z chyb a zkušenost.

Poprvé jste vybíral hráče pro reprezentaci, mohl jste si ukázat na kohokoli a nebyl limitován možnostmi v klubu. Jaký to byl rozdíl?

Kdysi jsem byl asistentem Karla Brücknera, takže znám a vím, jak to chodí. Jednoduché to není, zasahují vám do toho zranění, herní vytíženost, praxe. Rádi bychom kádr stabilizovali, proto jsme nechtěli dělat tolik změn. Nejdřív chceme tým poznat, jak se projeví v ostrém zápase.

Co bylo při skladání nominace největším problémem? Nedostatek stoperů?

Když vám přijde zpráva, že Kalas má zlomenou čelist, nic s tím neuděláte. Nebo jsme počítali i s Kopicem, ale má nohu v sádře. Na jeho místo na kraji zálohy mohou zaskočit i útoční hráči jako Šural, Vydra nebo Schick. Masopust má dobrou formu, v Itálii začal hrát Láďa Krejčí, i když ten nastupuje spíš na pozici halfbeka a dozadu se trochu trápí. Ale hraje a má velkou chuť reprezentovat.

Masopust i Krejčí jsou mezi náhradníky. Do nominace se dostali Dočkal s Barákem, kteří byli zranění. Jak to s nimi vypadá?

S Dočkalem jsem mluvil asi třikrát. Měl určitý problém, se kterým poslední zápasy odehrál. Lepší se mu to, měl by být v plné síle. Barák, ale i Jankto nebo Patrik Schick tolik prostoru v Itálii nedostávají, ale do reprezentace patří.

Vladimír Darida v reprezentačním dresu.

Uvažujete i o Daridovi. Ten však kvůli zranění za Herthu ještě nenastoupil. Proč tedy?

U něj je to složitější, měl by odehrát šedesát minut za juniorku. Uvidíme.

Když jste se před pár týdny stal trenérem národního mužstva, přál jste si do týmu zkušeného staršího hráče, vůdce, lídra a jmenoval Sivoka. Pětatřicetiletý stoper je jen mezi náhradníky. Má šanci na dodatečnou nominaci?

Byl překvapený, když jsme s ním mluvili. Ptali jsme se, jestli neukončil reprezentační kariéru. Říkal, že ne, že je potěšený. Ještě se rozhodneme, jestli ho povoláme.

A jiní starší hráči?

Určité myšlenky se mi hlavou honily. Vzít staršího kluka, aby ostatní ve výběru posunul, ale pak jsme to zavrhli. Připravujeme tým na kvalifikaci na Euro 2020, to by těm hráčům bylo třeba osmatřicet.

A kdo by měl být lídrem mužstva?

Na srazu budeme s hráči mluvit. Myslím si, že vůdčí typy tam máme. Sice lídr jako byl Pavel Nedvěd tam asi chybí, ale máme Kadeřábka, Gebre Selassieho, Dočkala, Daridu. Myslím si, že se někdo vyprofiluje.

Nový reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý na tiskové konferenci v Praze.

Řešili jste s hráči i atmosféru v týmu? Po posledních zápasech byli rezignovaní.

Bavili jsme se i o tom a dozvěděli se dost informací. S něčím jsme souhlasili, s něčím ne. Ale nezlobte se, nehodí se to říkat veřejně. Máme představu, jak to dělat. Já vždycky hráčům naslouchal, budu to dělat i tady. Snad to bude fungovat.

Po zářijovém debaklu 1:5 v Rusku reprezentanti říkali, že výsledek je odrazem reality českého fotbalu. Musel jste je přesvědčovat, že to tak není?

Víte, jak je to hned po zápase. Cítíte, že jste hrál špatně, řeknete různé věci. To se časem mění. Pro nás bude důležité zapracovat na mentální složce. Sebevědomí, hrdost, že reprezentujeme. Všichni si uvědomili, že dobrých výsledků dosáhnout můžeme.

Do konce podzimu vás čekají tři zápasy v Lize národů, dvakrát proti Slovensku a jednou na Ukrajině. Jaký jste od vedení asociace dostal úkol? Váš předchůdce Karel Jarolím měl zadání skupinu vyhrát.

Pokud vím, žádné zadání nebylo. Ale chceme být úspěšní, chceme vyhrávat. Smlouvu mám na dva roky, plus na další dva. I kdyby to v Lize národů nedopadlo, příští rok je tu kvalifikace o mistrovství Evropy, pak se uvidí.

Momentky z utkání českých fotbalistů proti Ukrajině.

Vypadá to, že pro zbytek podzimu nejste pod tlakem výsledků a máte prostor budovat tým. Je to tak?

To by bylo pěkné, ale takhle to řečeno nebylo. Ale trochu to tak vnímáme. Na druhou stranu výsledky nám lhostejní nejsou, chceme skupinu vyhrát.

A co když to dopadne opačně a sestoupíte. Připouštíte si tu možnost?

Stát se to může, ale připouštět si to nelze. Nejde takhle přemýšlet.

Přemýšlíte o tom, kdo bude brankářské jednička? Na české poměry máte tři špičkové gólmany Vaclíka, Koubka a Pavlenku.

Zatím si to necháváme až na sraz, i když jeden brankář u mě převládá. Dám hodně na postřehy trenérů brankářů Milana Veselého i Radka Černého, i když poslední rozhodnutí je na mně.

A kdo by měl jedničkou podle vás být?

Jasno mám, ale jméno neprozradím. Můžu jen říct, že všichni tři jsou dobří.

A máte jasno o tom, kdo bude kapitánem? Nebo volbu necháte na hráčích?

Chtěl bych do toho mluvit, mít poradní hlas. V hlavě to mám, ale nezlobte si, nejdřív se to dozví hráči.