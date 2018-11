Na Polsko s Pavlenkou. Šilhavý: Nepřistoupíme k tomu lehkovážně

Šilhavého čeká třetí utkání na lavičce národního týmu. První vyhrál, ve druhém stál na straně poražených, výkony jeho svěřenců nicméně veřejnost chválila.

„Atmosféra, energie, s kterou jsme hráli předešlé zápasy, tady zůstala. Budu ale na hráče apelovat, že obhajovat výkony je vždycky těžší. Nemůžeme si myslet, že jenom dobrou náladou porazíme kohokoliv,“ prohlásil před čtvrteční přípravou v polském Gdaňsku. „Budeme tady chtít předvést co nejlepší fotbal.“

Jde nicméně „jen“ o přípravu, už máte jasno, jak rozložíte síly?

Sestavu už máme v hlavě, je daná. Chystáme se využít pravděpodobně všech šesti střídání, která ten zápas umožňuje. A můžu říct, že v bráně začne Pavlenka.

Cítíte ve hře českého týmu rezervy? Co je potřeba proti předchozím duelům zlepšit, na čem jste pracovali?

Měli jsme jen dva tréninky, ve středu třetí. Něco jsme dělali z hlediska taktiky, ale na tyhle věci je prostoru málo. Nicméně si myslím, že u videa to nahrazujeme.

Z klubu jste byl zvyklý na jiný způsob práce, jak se s nedostatkem času vypořádáváte?

Je to složitý, těžký. Je málo času na to, aby se mužstvo sehrálo. Jindy zase přijdou zranění, na dalším srazu pracujete s jinými lidmi. Moje role je spíš o tom manažerství, sledování videa, hráčů a tak dále. Člověk potom musí mít cit vybrat ty hráče s momentální dobrou formou a postavit z nich tým. Postarat se o to, aby se těšili na sraz, chtěli se předvést, ukázali hrdost hrát za svou zem.

Nebylo by - teoreticky řečeno - lepší místo přípravného zápasu věnovat čas tréninkům?

S tak kvalitním týmem jako Polsko to pro nás bude vypovídající test. Na klubové úrovni se také hrává třeba středa - neděle - středa, můžeme tohle brát jako takové pohárové utkání.

Jak na vás působí, že soupeřova největší hvězda Lewandowski možná nebude hrát?

Je to velký hráč, evropská špička, což dokazuje v bundeslize. Z pohledu trenéra: Mít, nebo nemít takového hráče v mužstvu, to je velký rozdíl. Když takový hráč zúročí práci mužstva a umí střílet góly, co víc si trenér může přát?Na druhou stranu není to jen o jednom hráči.